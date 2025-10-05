El carpincho llega a la Feria del Libro con el proyecto Amar lo Nuestro

Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares
La ingeniera en Recursos Naturales y escritora Mariana Raposo anunció la presentación del libro “El Capi Carpincho”, décimo volumen de la colección Amar lo Nuestro, un proyecto de divulgación científica y educativa sobre la fauna autóctona del país. El lanzamiento se realizará el jueves 10 de octubre a las 16 en el Teatro de la Usina Cultural, en el marco de la Feria del Libro de Salta, con entrada libre y gratuita.
En declaraciones a Qué Domingo, por Aries,, Raposo explicó que la elección del carpincho como protagonista responde a su popularidad reciente, pero también a la necesidad de “mostrar quién es realmente este animal y cuál es su rol ecológico”. “El carpincho es el roedor más grande del planeta, nativo de Sudamérica y con una función clave en los humedales”, destacó.
El libro no solo busca despertar conciencia ambiental en los niños, sino que además incorpora adaptaciones para personas con dislexia, con un diseño especial que facilita la lectura. “Queríamos que sea un material inclusivo. Trabajamos con una psicopedagoga y un ilustrador jujeño para lograr un formato amigable y accesible”, contó Raposo.
Durante el evento se realizará también un homenaje a la reconocida primatóloga Jane Goodall, recientemente fallecida, y se presentará una “canción por la paz” interpretada por niños. “Como decía María Montessori, todos hablan de la paz, pero pocos educan para la paz. Nosotros queremos aportar desde el arte y la educación”, subrayó la autora.
La colección Amar lo Nuestro cuenta con asesoramiento científico de especialistas de la Universidad de Buenos Aires y busca promover el conocimiento y la conservación de especies nativas. Los ejemplares podrán adquirirse en la feria y luego a través de las redes del proyecto.
“Es un trabajo a pulmón, hecho en Salta, con mucho amor y compromiso ambiental. Ojalá muchas escuelas y familias se acerquen a conocerlo”, concluyó Raposo.
