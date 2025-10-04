Micaela Tejerina: “Si tu marca no está en redes, es como si no existiera”

En declaraciones a Vale Todo por Aries, la comunicadora y gestora de contenidos Micaela Tejerina afirmó que hoy “si una marca no está en redes sociales, es como si no existiera”, y advirtió que ya no alcanza con “abrir una cuenta y subir por subir”: hay que planificar, definir objetivos y construir comunidad.

Tejerina señaló que en Salta conviven públicos diversos y plataformas con lógicas propias. “Instagram es más visual y prolijo; TikTok es más espontáneo y permite mayor volumen de publicaciones; y los Estados de WhatsApp funcionan muy bien para comercios y servicios porque facilitan el contacto directo”, explicó.

La especialista recomendó:

Humanizar la marca: mostrar el “detrás de escena”, quiénes trabajan y cómo se hace el producto o servicio.

Cuidar la coherencia: lo que se promete en redes debe coincidir con la experiencia en el local, precios y promociones.

Pensar en la comunidad, no solo en vender: “La conexión emocional previa al contacto comercial es clave”.

Evitar la improvisación: armar calendario de contenidos, definir diferenciales y adaptar el mensaje a cada plataforma.

Publicación sugerida: 2 a 3 posts semanales al feed y Historias todos los días con momentos reales y cercanos.

Sobre influencers, pidió criterio y transparencia: “Hay perfiles para cada rubro; la credibilidad se cuida con experiencias reales. Si al cliente le dan otra atención que al influencer, se rompe la confianza”.

Tejerina subrayó que el ecosistema cambia rápido: “Hoy es Instagram o TikTok; mañana será otra red. El secreto es ser flexible y adaptarse sin perder la identidad de la marca”, concluyó.