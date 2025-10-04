El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública de Salta realizó cerca de 400 prácticas gratuitas durante septiembre en cinco departamentos, incluyendo Guachipas, Metán y Capital.
Más de 370 casos de varicela en Salta en 2025: la enfermedad es prevenible con vacunas
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica también reportó un total de 356 casos de picaduras de alacranes en el mismo período.Salud04/10/2025
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 38, comprendida entre el 14 y el 20 de septiembre.
Enfermedades inmunoprevenibles
En Salta, en la última SE, se notificaron 6 casos de varicela, enfermedad eruptiva producida por el virus varicela-zóster. Desde que inició el año son 375 los pacientes diagnosticados con esta patología.
La varicela se puede prevenir con la aplicación de vacuna. La estrategia consta de dos dosis en la niñez, una a los 15 meses de vida y, la otra, a los 5 años de edad.
Además, la situación epidemiológica de otras enfermedades inmunoprevenibles es la siguiente:
No se han notificado casos de coqueluche en el año.
Se han confirmado 2 casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 106 casos.
Se ha notificado 1 caso de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 28 casos.
No hubo casos de sarampión.
Se han registrado 2 casos de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 24 casos
No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
No se han notificado casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 28 casos.
No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.
No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 6 casos.
No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos
No se notificaron casos de micosis profunda.
Hepatitis Virales
No se registraron casos en la SE 38. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.
De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.
Actualmente hay 2 en estudio y 38 fueron descartados.
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
Salmonelosis: Se han notificado dos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 25.
Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 3 casos.
Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
Diarrea aguda: se registraron 1183 casos en la SE 38. El acumulado de casos es de 43.877
Enfermedades zoonóticas
Hubo un caso de araneismo. Acumulado: 10 casos
Se han notificado 19 casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 356 casos.
Se han notificado 34 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 24 en Capital, 8 en San Martín y 2 en Rivadavia. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 651 casos.
Hubo un caso de ofidismo, de la especie Yarará. Acumulado: 60 casos
No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 5 casos
Se registraron 6 casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 93 casos
Se notificaron 2 casos de hidatidosis. El acumulado en 2025 es de 33 casos.
No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 3 casos
No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso
No hubo casos de leptospirosis.
No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 3 casos
Viruela Símica
No se registraron nuevos casos. El acumulado es de 2 positivos en lo que va del año.
Virus respiratorios
En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:
Enfermedades Tipo Influenza: 362 casos – Acumulado: 20.496
Bronquiolitis en menores de 2 años: 122 casos – Acumulado: 8419
Neumonía: 123 casos – Acumulado: 7581
COVID-19: Hubo 6 nuevos casos - Acumulado: 240
La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B, adenovirus y COVID-19.
Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 119 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son nueve los óbitos por estas patologías.
