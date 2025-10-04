El camión oncológico realizó cerca de 400 prácticas gratuitas durante septiembre

El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública prestó servicios, durante septiembre, en municipios de los departamentos Guachipas, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera y Capital.

Las prácticas se llevaron a cabo en las siguientes ciudades: Guachipas, El Jardín, El Tala, La Candelaria, Río Piedras, San José de Metán, Rosario de la Frontera, y en la plaza Belgrano de la ciudad de Salta.

Durante el mes, se realizaron 372 estudios. De ellos, 301 fueron mamografías, para la detección temprana del cáncer de mama y 41 fueron pruebas de Papanicolaou (PAP) que permiten identificar precozmente el cáncer cervicouterino.

Es importante que las personas puedan acceder a estas prácticas, ya que con un diagnóstico temprano se puede brindar tratamiento oportuno y tener una alta probabilidad de curar la patología.

Cabe destacar que, quienes tengan cobertura social deben consultar en su prepaga cuáles son los sanatorios habilitados para realizarse estos estudios, mientras que aquellas personas que no cuenten con obra social pueden hacerlo en un hospital público o el camión oncológico.

Además, se realizaron 15 ecografías, se colocaron 15 implantes subdérmicos anticonceptivos y se inocularon vacunas contempladas en el Calendario Nacional de Inmunización para completar esquemas.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, informó que, en septiembre, del total de mamografías realizadas, “93 fueron a pacientes que por primera vez se hacían el estudio y 32 han sido derivadas a un establecimiento para profundizar exámenes con un especialista”.