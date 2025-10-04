El camión oncológico realizó cerca de 400 prácticas gratuitas durante septiembre

Más de 370 casos de varicela en Salta en 2025: la enfermedad es prevenible con vacunasSalud04/10/2025
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica también reportó un total de 356 casos de picaduras de alacranes en el mismo período.
El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública de Salta realizó cerca de 400 prácticas gratuitas durante septiembre en cinco departamentos, incluyendo Guachipas, Metán y Capital.Salud04/10/2025
El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública prestó servicios, durante septiembre, en municipios de los departamentos Guachipas, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera y Capital.
Las prácticas se llevaron a cabo en las siguientes ciudades: Guachipas, El Jardín, El Tala, La Candelaria, Río Piedras, San José de Metán, Rosario de la Frontera, y en la plaza Belgrano de la ciudad de Salta.
Durante el mes, se realizaron 372 estudios. De ellos, 301 fueron mamografías, para la detección temprana del cáncer de mama y 41 fueron pruebas de Papanicolaou (PAP) que permiten identificar precozmente el cáncer cervicouterino.
Es importante que las personas puedan acceder a estas prácticas, ya que con un diagnóstico temprano se puede brindar tratamiento oportuno y tener una alta probabilidad de curar la patología.
Cabe destacar que, quienes tengan cobertura social deben consultar en su prepaga cuáles son los sanatorios habilitados para realizarse estos estudios, mientras que aquellas personas que no cuenten con obra social pueden hacerlo en un hospital público o el camión oncológico.
Además, se realizaron 15 ecografías, se colocaron 15 implantes subdérmicos anticonceptivos y se inocularon vacunas contempladas en el Calendario Nacional de Inmunización para completar esquemas.
La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, informó que, en septiembre, del total de mamografías realizadas, “93 fueron a pacientes que por primera vez se hacían el estudio y 32 han sido derivadas a un establecimiento para profundizar exámenes con un especialista”.
Los órganos ablacionados para trasplante fueron hígado, riñones y córneas, que corresponden a un donante que fue diagnosticado con muerte encefálica. El operativo fue ejecutado por un equipo multidisciplinario local y de Buenos Aires.
El director de Epidemiología, Francisco García Campos, advirtió que Brasil registra un aumento de casos y muertes por Oropouche, incluso con transmisión materno-infantil.
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, presentó el plan de abordaje integral contra las enfermedades transmitidas por mosquitos. Destacó que Salta pasó de 26.000 casos en 2023 a solo 26 en la última temporada.
El ministro de Salud señaló que la Nación aún no confirmó el envío de vacunas contra el dengue. Aseguró que la provincia prepara recursos propios, aunque insistió en que la clave sigue siendo la prevención.
La salud mental en Salta atraviesa una crisis marcada por la falta de articulación entre el diagnóstico político y la gestión sanitaria. Mientras el Senado demora la emergencia sociosanitaria, especialistas advierten que el sistema sigue reproduciendo un modelo reactivo y fragmentado.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30 horas.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.