La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo martes 8 de octubre a pedido de la oposición, que incluye ítems de alto voltaje político.
Itai Hagman: “Nunca se vio un gobierno tan corrupto como el de Milei”
El primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la Ciudad compartió sus reflexiones sobre la administración libertaria y los recientes escándalos que la involucran.Política04/10/2025
“Nunca se vio un Gobierno tan corrupto como éste”, sostuvo el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman, en medio del narcoescándalo que acude a La Libertad Avanza con José Luis Espert en el ojo de la tormenta.
Referente del Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois, al diputado nacional de Unión por la Patria le llega a los 42 años la responsabilidad de liderar una lista del peronismo, después de un largo derrotero militante, especialmente en el ámbito universitario.
“Que el peronismo tenga la capacidad de hacer protagonizar a gente que no era protagonista antes, habla de una fuerza que tiene cierta vitalidad”, ponderó al recibir a la agencia Noticias Argentinas en su depacho de la Cámara de Diputados.
Más allá del desafío que le toca en lo personal, Hagman hizo mucho énfasis en la necesidad de “concentrar el voto opositor” en Fuerza Patria, evitando que “se disperse” entre distintas opciones electorales de cara al 26 de octubre.
“Este modelo económico está agotado y va a estallar en algún momento”, vaticinó el economista, aunque aclaró que no será “parte de una maniobra destituyente orquestada por el propio poder real de la Argentina”.
Con información de Noticias Argentinas
El presidente Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para respaldar las listas de La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones, en medio de la tensión generada por el escándalo de José Luis Espert.
El exministro de la Corte Suprema lo acusó también de utilizar el término “zaffaronismo” como una maniobra para desviar la atención de sus problemas.
El candidato a senador nacional sostuvo que el kirchnerismo prefiere que gane Milei para ellos intentar "enamorar" a la sociedad en 2031, y aseguró que su candidatura busca representar a la sociedad "derrotada".
La iniciativa fue impulsada por el Instituto de Educación Superior Belgrano, tendrá lugar el lunes 6 de octubre y se transmitirá en vivo. Siete confirmaron asistencia: Royón, Urtubey, Iglesias, Gil, Del Pla, Togniolini y Vila. Mientras que “por tema de agenda” no asistirían Orozco, ni Leavy.
Milei y Macri tuvieron un encuentro orientado a recomponer el vínculo político, que también contó con la presencia del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30 horas.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.