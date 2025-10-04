Itai Hagman: “Nunca se vio un gobierno tan corrupto como el de Milei”

“Nunca se vio un Gobierno tan corrupto como éste”, sostuvo el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman, en medio del narcoescándalo que acude a La Libertad Avanza con José Luis Espert en el ojo de la tormenta.

Referente del Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois, al diputado nacional de Unión por la Patria le llega a los 42 años la responsabilidad de liderar una lista del peronismo, después de un largo derrotero militante, especialmente en el ámbito universitario.

“Que el peronismo tenga la capacidad de hacer protagonizar a gente que no era protagonista antes, habla de una fuerza que tiene cierta vitalidad”, ponderó al recibir a la agencia Noticias Argentinas en su depacho de la Cámara de Diputados.

Más allá del desafío que le toca en lo personal, Hagman hizo mucho énfasis en la necesidad de “concentrar el voto opositor” en Fuerza Patria, evitando que “se disperse” entre distintas opciones electorales de cara al 26 de octubre.

“Este modelo económico está agotado y va a estallar en algún momento”, vaticinó el economista, aunque aclaró que no será “parte de una maniobra destituyente orquestada por el propio poder real de la Argentina”.

Con información de Noticias Argentinas