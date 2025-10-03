El diputado nacional hizo entre el 12 de abril de 2019 y el 2 de agosto de ese año 36 vuelos en aviones de Machado. Para la campaña electoral a presidente de la Nación, el empresario también le cedió una camioneta.
Cristina Kirchner despidió a Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo: "Nunca dejó de luchar y de sonreír"
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió a Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo, quien murió a los 97 años y será velada en la Legislatura porteña.Política03/10/2025Ivana Chañi
Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y referente de la lucha por los derechos humanos, murió a los 97 años. Su hija Franca, de 18 años, fue desaparecida durante la última dictadura militar, lo que marcó para siempre su vida y su incansable compromiso con la memoria.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la recordó con un mensaje en sus redes sociales. “Esta es la última foto que tenemos con Vera. Me vino a visitar a San José 1111 pocos días después de la condena de la proscripción”, escribió en un posteo de Facebook.
Kirchner destacó la resiliencia de Jarach, quien llegó a la Argentina escapando del nazismo y volvió a atravesar el dolor años después con la desaparición de su hija. “Nunca dejó de luchar y de sonreír: ejemplo de Resiliencia y Memoria. Te vamos a extrañar”, señaló.
Los restos de Vera Jarach serán velados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires este viernes de 17 a 20 y el sábado de 8 a 11. La noticia generó gran conmoción en organismos de derechos humanos, dirigentes políticos y referentes sociales que expresaron su reconocimiento a una vida marcada por la memoria y la justicia.
El pago de US$ 200.000 en concepto de “honorarios” por el asesoramiento profesional de Espert a la firma “Minas del Pueblo SA”de Guatemala no consta en los documentos y evidencias que recolectó la Fiscalía Federal en Texas
La Justicia avaló el Protocolo Antibloqueos y Bullrich advirtió: "El orden volvió para quedarse"
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró que la Justicia rechazó la cautelar presentada por sindicatos contra el protocolo antibloqueos.
“Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando”, dijo Adorni sobre EspertPolítica03/10/2025
El vocero presidencial pidió al diputado aclarar detalles sobre su vínculo con Federico “Fred” Machado y remarcó que la transparencia es clave para quienes están cerca de la función pública.
En medio de tensiones internas, Moyano y Barrionuevo buscan imponer nombres en el próximo triunvirato de la central.
Guaymás: “Necesitamos un candidato que confronte de verdad con Milei, y ese es Urtubey”
El dirigente camionero Jorge Guaymás respaldó la candidatura de Juan Manuel Urtubey al Senado. Aseguró que la CGT y el movimiento obrero deben tener participación política y cuestionó a quienes “critican y al mismo tiempo le firman todo a Milei”.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.