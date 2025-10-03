Cristina Kirchner despidió a Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo: "Nunca dejó de luchar y de sonreír"

Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y referente de la lucha por los derechos humanos, murió a los 97 años. Su hija Franca, de 18 años, fue desaparecida durante la última dictadura militar, lo que marcó para siempre su vida y su incansable compromiso con la memoria.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la recordó con un mensaje en sus redes sociales. “Esta es la última foto que tenemos con Vera. Me vino a visitar a San José 1111 pocos días después de la condena de la proscripción”, escribió en un posteo de Facebook.

Kirchner destacó la resiliencia de Jarach, quien llegó a la Argentina escapando del nazismo y volvió a atravesar el dolor años después con la desaparición de su hija. “Nunca dejó de luchar y de sonreír: ejemplo de Resiliencia y Memoria. Te vamos a extrañar”, señaló.

Los restos de Vera Jarach serán velados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires este viernes de 17 a 20 y el sábado de 8 a 11. La noticia generó gran conmoción en organismos de derechos humanos, dirigentes políticos y referentes sociales que expresaron su reconocimiento a una vida marcada por la memoria y la justicia.