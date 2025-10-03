La Federación Argentina de Municipios alertó sobre la grave situación social y pidió al Gobierno un cambio urgente de rumbo ante el ajuste presupuestario y la concentración de privilegios.
ARCA avisó a 145.000 argentinos que tiene datos de sus cuentas en EE UU
La ARCA (Agencia Federal de Recaudación) ya notificó a unos 145.000 argentinos que posee los datos de sus cuentas bancarias en Estados Unidos.Argentina03/10/2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le informó a los 145.000 argentinos que tienen cuentas bancarias en el exterior de que ya cuenta con los datos que le proporcionó la IRS de los Estados Unidos, el organismo que se ocupa de los impuestos en este país.
Los contribuyentes pueden ingresar en el el sitio de ARCA con su clave fiscal y dirigirse al servicio "Nuestra Parte" donde el organismo informa los datos de los que dispone sobre la persona.
"Estados Unidos cumplió, el año pasado, con el envío de información automática de 2023 sobre la base del acuerdo modelo IGA 1 firmado con la Argentina y ARCA acaba de publicar parte de esa información en el servicio Nuestra Parte al que se accede con clave fiscal", informó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.
Domínguez señaló que "Estados Unidos envía determinada información de cuentas de depósito, en la medida que el titular de la cuenta sea una persona humana residente en la Argentina y se hayan pagado en esa cuenta más de u$s10 de intereses en cualquier momento del año.
En ese caso, la información que ofrece la IRS es:
Nombre y apellido, dirección y CUIT del residente argentino titular de la cuenta de depósito.
Número de la cuenta de depósito.
Nombre y número de identificación de la Institución Financiera Estadounidense Sujeta a Declarar.
El monto bruto de intereses pagados en la Cuenta de Depósito.
La información enviada por parte de Estados Unidos es desde el 1 de enero de 2023 en adelante. Esto, debido a que el acuerdo modelo IGA 1, no fue retroactivo a años anteriores.
En el caso de otros países, Estados Unidos sí ha firmado el intercambio de información de manera retroactiva. Ya tiene que haber enviado la información del año 2024 y ARCA debería procesarla para ponerla a disposición como ha hecho con la del año 2023.
Con información de Ámbito
El Tesoro canjea títulos con el Banco Central para poder intervenir en el precio del dólarArgentina03/10/2025
La operación es del orden de los US$ 4.000 millones.
Se aplicarán los beneficios de la ley 26.509 para los productores damnificados.
Consultoras alertan que la inflación de septiembre marcaría un quiebre en la desaceleraciónArgentina03/10/2025
La mayoría de las consultoras económicas proyecta que la inflación de septiembre será superior al 2%, según las últimas estimaciones.
El Gobierno puso en marcha la nueva reglamentación de la Ley 26.879 que autoriza el uso forense de datos genéticos vinculados a la investigación criminal. Además, la nueva normativa transfirió la gestión del Registro Nacional de esos datos al Ministerio de Seguridad.
Relevamiento nacional: aprueban criterios para censar a personas en situación de calleArgentina03/10/2025
El Gobierno aprobó los lineamientos para llevar adelante el relevamiento nacional de personas en situación de calle, según una resolución publicada por la Secretaría Nacional de Niñez.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
MercadoLibre no es “un clasificado”: fallo lo responsabilizó por compras fallidas
El abogado Napoleón Gambetta explicó un reciente fallo de la Cámara Comercial que cuestiona el sistema “Compra Segura” y considera a MercadoLibre responsable cuando la operatoria falla.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.