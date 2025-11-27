Juicio por Cecilia Strzyzowski: rechazaron la estrategia del clan Sena para conseguir domiciliarias

En la segunda audiencia de cesura en el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski, la Justicia rechazó la estrategia del clan Sena para conseguir sus respectivas prisiones domiciliarias y este viernes deberá definir las penas para los condenados.

La audiencia se realizó este jueves en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en la que declararon varios testigos. Ahora, resta definir las penas que recibirán César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, condenados por el femicidio junto a sus colaboradores.

La jueza Dolly Fernández rechazó los pedidos de junta médica realizados el miércoles por las defensas del Clan Sena, quienes pretenden lograr una prisión domiciliaria luego de que reciban las penas.

Fernández explicó que muchos de los pedidos presentados por las defensas —vinculados a evaluar la salud física o psíquica de los imputados— no corresponden a la etapa de cesura.

“Las medidas informativas y periciales solicitadas para eventualmente pedir un cambio o morigeración en las condiciones de detención exceden el marco de esta etapa del proceso”, aclaró.

La magistrada comentó además que, si bien se pueden ordenar estudios médicos “a los fines del control y seguimiento de las personas detenidas” bajo su responsabilidad, estos no pueden ser usados con un fin distinto al que establece esta instancia, que es definir la pena a imponer.

Los abogados pidieron que se declarara la nulidad del veredicto del jurado popular que, dos semanas atrás, declaró culpable a César por homicidio doblemente agravado y señaló a Emerenciano y Acuña como partícipes necesarios.

Los abogados argumentaron supuestas presiones externas, “contaminación mediática” y falencias en la deliberación del jurado.

El fiscal Martín Bogado rechazó esos planteos y advirtió que algunas afirmaciones resultaban “sumamente graves” porque insinuaban conocer dónde habían estado alojados los jurados durante el juicio.