Sturzenegger denunció que la AFA deja sin $60.000 millones al sistema previsional

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, denunció a través de sus redes sociales que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa eludiendo sus obligaciones previsionales mediante presentaciones judiciales. Según explicó, la organización se ampara en la argumentación de que se afectan “derechos adquiridos”, aunque a su juicio se trata en realidad de “intereses o privilegios adquiridos”.

“Estamos ante un hecho similar al del famoso caso del ‘Sr. del Tabaco’, donde la justicia permitió que alguien sea eximido de sus obligaciones tributarias”, escribió Sturzenegger, quien advirtió que solo durante la presidencia de Javier Milei, el déficit en los aportes alcanza los 60.000 millones de pesos.

El funcionario detalló que la cautelar que impide el pago de los aportes fue concedida en primera instancia por el juez Alonso Regueira, con una posterior ampliación por el Dr. Lavié Pico, y actualmente el caso asciende a la Cámara para resolución por los jueces Jorge Moran y Guillermo Treacy, mientras que Sergio Fernández se excusó por vinculación con el tribunal disciplinario de la AFA.

Sturzenegger remarcó que estas acciones evidencian cómo la justicia permite la persistencia de privilegios y subrayó que el gobierno de Milei busca modificar este sistema. “Cuanto más ataquemos estos privilegios, más el sistema va a reaccionar”, indicó, al tiempo que relacionó el tema con la actual campaña electoral y la necesidad de defensa de los derechos de los jubilados.