Sturzenegger denunció que la AFA deja sin $60.000 millones al sistema previsional

Argentina facilitó la importación de autos para reducir costos: "Habilitar y confiar"
Las nuevas resoluciones eliminan trámites duplicados y homologaciones innecesarias, con el objetivo de generar competencia y abaratar los vehículos en el país.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado acusó al fútbol argentino de usar la justicia para evadir aportes jubilatorios durante la gestión de Milei.Argentina02/10/2025Agustina Tolaba
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, denunció a través de sus redes sociales que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa eludiendo sus obligaciones previsionales mediante presentaciones judiciales. Según explicó, la organización se ampara en la argumentación de que se afectan “derechos adquiridos”, aunque a su juicio se trata en realidad de “intereses o privilegios adquiridos”.
“Estamos ante un hecho similar al del famoso caso del ‘Sr. del Tabaco’, donde la justicia permitió que alguien sea eximido de sus obligaciones tributarias”, escribió Sturzenegger, quien advirtió que solo durante la presidencia de Javier Milei, el déficit en los aportes alcanza los 60.000 millones de pesos.
El funcionario detalló que la cautelar que impide el pago de los aportes fue concedida en primera instancia por el juez Alonso Regueira, con una posterior ampliación por el Dr. Lavié Pico, y actualmente el caso asciende a la Cámara para resolución por los jueces Jorge Moran y Guillermo Treacy, mientras que Sergio Fernández se excusó por vinculación con el tribunal disciplinario de la AFA.
Sturzenegger remarcó que estas acciones evidencian cómo la justicia permite la persistencia de privilegios y subrayó que el gobierno de Milei busca modificar este sistema. “Cuanto más ataquemos estos privilegios, más el sistema va a reaccionar”, indicó, al tiempo que relacionó el tema con la actual campaña electoral y la necesidad de defensa de los derechos de los jubilados.
ANTICASTA III. COMO LA AFA INSISTE EN ELUDIR LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES. Un tema que venimos mencionando es el uso de la justicia como último bastión de la defensa de los intereses de la casta. Ya no se trata de cuestionar un DNU, sino incluso simples decretos o resoluciones… pic.twitter.com/JmyWHJRaxT— Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 2, 2025
Las nuevas resoluciones eliminan trámites duplicados y homologaciones innecesarias, con el objetivo de generar competencia y abaratar los vehículos en el país.
Los profesionales de la salud reclamarán contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, en medio de la sesión en el Senado.
Tras el nuevo respaldo a la gestión Milei, Scott Bessent explicó que trabaja con Luis Caputo en reforzar las reservas del BCRA mediante el intercambio de monedas por US$20.000 millones.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Washington hará “lo necesario” para fortalecer la economía argentina, tras reunirse con el ministro Caputo.
En medio de una semana donde la tensión cambiaria volvió a crecer, el secretario del Tesoro de Estados Unidos volvió a ratificar su apoyo al plan económico del ministro Luis Caputo y adelantó que se reunirá con el equipo del funcionario.
La línea aérea de bandera informó esta nueva promoción para destinos de cabotaje sin restricción de fechas de viaje.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
Cristian Gerardo Alexis Roa, de 37 años, fue encontrado por la policía tras dos días sin responder llamados. Investigan si se trató de un suicidio o un homicidio.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.
Durante el encuentro, se abordó la agenda regulatoria de biocombustibles, la posición de la Liga Bioenergética y las inversiones de la empresa que genera más de 5.000 puestos de trabajos directos e indirectos en la zona de Orán.