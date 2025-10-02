Argentina facilitó la importación de autos para reducir costos: "Habilitar y confiar"

Sturzenegger denunció que la AFA deja sin $60.000 millones al sistema previsional
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado acusó al fútbol argentino de usar la justicia para evadir aportes jubilatorios durante la gestión de Milei.
Las nuevas resoluciones eliminan trámites duplicados y homologaciones innecesarias, con el objetivo de generar competencia y abaratar los vehículos en el país.Argentina02/10/2025Agustina Tolaba
El Gobierno argentino anunció una importante simplificación en los procesos de importación de automóviles a través de la Resolución 546/25, firmada por el Secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, Daniel Scioli. La medida modifica los requisitos asociados a la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), que certifica que los vehículos cumplen con los estándares ambientales vigentes.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó en sus redes sociales que la reforma busca eliminar la duplicación de trámites que antes obligaba a cada importador a rehacer el proceso, incluso si el mismo modelo ya había sido aprobado en Argentina o en países con normas más estrictas, como Estados Unidos o la Unión Europea.
La resolución, en conjunto con la 271/25, establece que:
Según Sturzenegger, estas modificaciones representan una “revolución en el sistema de homologación”, cambiando la lógica de “trabar hasta entender” por una de “habilitar y confiar”. La expectativa del Gobierno es que la medida reduzca costos, fomente la competencia y se traduzca en autos más accesibles para los consumidores.
El funcionario agradeció también a los equipos de medio ambiente, producción y transformación del Gobierno, que trabajaron en la implementación de la resolución, destacando la colaboración interministerial en el proceso de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei.
SEGUIMOS FACILITANDO LA IMPORTACIÓN DE AUTOMOVILES. Hoy la Resolución 546/25, con firma del Secretario de Turismo Deportes y Medio Ambiente @danielscioli, simplificamos los requisitos asociados a la Licencia de Configuración Ambiental (LCA). La LCA es la certificación que un… pic.twitter.com/8LMfPHs83b— Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 2, 2025
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado acusó al fútbol argentino de usar la justicia para evadir aportes jubilatorios durante la gestión de Milei.
Los profesionales de la salud reclamarán contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, en medio de la sesión en el Senado.
Tras el nuevo respaldo a la gestión Milei, Scott Bessent explicó que trabaja con Luis Caputo en reforzar las reservas del BCRA mediante el intercambio de monedas por US$20.000 millones.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Washington hará “lo necesario” para fortalecer la economía argentina, tras reunirse con el ministro Caputo.
En medio de una semana donde la tensión cambiaria volvió a crecer, el secretario del Tesoro de Estados Unidos volvió a ratificar su apoyo al plan económico del ministro Luis Caputo y adelantó que se reunirá con el equipo del funcionario.
La línea aérea de bandera informó esta nueva promoción para destinos de cabotaje sin restricción de fechas de viaje.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
Cristian Gerardo Alexis Roa, de 37 años, fue encontrado por la policía tras dos días sin responder llamados. Investigan si se trató de un suicidio o un homicidio.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.
Durante el encuentro, se abordó la agenda regulatoria de biocombustibles, la posición de la Liga Bioenergética y las inversiones de la empresa que genera más de 5.000 puestos de trabajos directos e indirectos en la zona de Orán.