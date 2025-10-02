Argentina facilitó la importación de autos para reducir costos: "Habilitar y confiar"

El Gobierno argentino anunció una importante simplificación en los procesos de importación de automóviles a través de la Resolución 546/25, firmada por el Secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, Daniel Scioli. La medida modifica los requisitos asociados a la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), que certifica que los vehículos cumplen con los estándares ambientales vigentes.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó en sus redes sociales que la reforma busca eliminar la duplicación de trámites que antes obligaba a cada importador a rehacer el proceso, incluso si el mismo modelo ya había sido aprobado en Argentina o en países con normas más estrictas, como Estados Unidos o la Unión Europea.

La resolución, en conjunto con la 271/25, establece que:

Se reconocen homologaciones internacionales, evitando ensayos duplicados.

Un modelo aprobado vale para todos los importadores, eliminando la necesidad de realizar pruebas por unidad.

Se facilita la incorporación de tecnologías compatibles con biocombustibles.

Según Sturzenegger, estas modificaciones representan una “revolución en el sistema de homologación”, cambiando la lógica de “trabar hasta entender” por una de “habilitar y confiar”. La expectativa del Gobierno es que la medida reduzca costos, fomente la competencia y se traduzca en autos más accesibles para los consumidores.

El funcionario agradeció también a los equipos de medio ambiente, producción y transformación del Gobierno, que trabajaron en la implementación de la resolución, destacando la colaboración interministerial en el proceso de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei.