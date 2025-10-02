CFK y Axel Kicillof se reunieron con el foco puesto en la unidad del PJ

“Si creyera que alguien de mi Gobierno está sucio, ya lo hubiera echado”, aseguró MileiPolítica02/10/2025
En el entorno del gobernador dijeron que fue un “buen encuentro” y que se extendió durante una hora y media. Hablaron del escenario político local y de las legislativas del 26 de octubre.Política02/10/2025
En medio de la interna del peronismo y a semanas de las elecciones legislativas nacionales, la expresidenta Cristina Kirchner recibió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Es la primera visita del mandatario provincial en más de 100 días de la detención de la exmandataria.
Según pudo saber TN, el encuentro duró una hora y media y desde el entorno del Gobernador lo calificaron como “bueno”. Hablaron de la situación nacional, internacional y de fortalecer el espacio para las elecciones de octubre.
Fue una reunión calificada por fuentes bonaerenses como “buena” y “constructiva” y que tuvo “la mirada puesta en ganar las elecciones de este mes”. Según informaron no hay foto del encuentro porque “no se sacaron”.
La conversación cara a cara es la primera luego de eventos trascendentales en el peronismo. La detención de CFK primero y luego el resonante triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 7 de septiembre. En el triunfo electoral solo hubo un mensaje grabado de parte de la expresidenta, pero no una comunicación directa con el Gobernador.
El encuentro era esperado para llevar calma a la interna del Fuerza Patria, ya que lejos están de superarse las viejas diferencias puertas adentro del peronismo, que tienen como principal foco del cortocircuito a Kicillof y La Cámpora. La disputa de fondo es con la expresidenta Cristina Kirchner por la conducción del espacio, pese a que el mandatario provincial no lo expresó en esos términos de manera pública.
Desde que Kicillof inició su armado propio (Movimiento Derecho al Futuro) junto a un grupo de fieles dirigentes, varios de ellos ex K, la relación se tensó aún más con el kirchnerismo duro. Siempre le reprocharon que disputara el liderazgo de CFK y luego, ya con la expresidenta detenida con prisión domiciliaria, que no fuera a visitarla.
Ahora, Kicillof se enfocará en la gestión, pero también será parte de la campaña rumbo a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Su participación estará circunscrita solo a la provincia, donde semanas atrás obtuvo un triunfo rutilante.
Se repite la fórmula provincial: una campaña austera y de cercanía
Antes de su viaje a Estados Unidos en los últimos días, el Gobernador ya había sido parte activa de algunas recorridas, donde unió la gestión con la campaña y eligió hacer base en uno de los grandes activos de la gesta bonaerense: los municipios. Rumbo a octubre, los intendentes vuelven a ser clave, pese a no tener compromisos electorales inmediatos. “Nadie se desmoviliza”, fue la consigna del Gobernador en un encuentro días atrás, poco después de la victoria en las urnas.
El éxito en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre no fue solo un envión anímico para el peronismo, sino que también marcó una forma de hacer las cosas. El foco de la campaña fue pararse desde la gestión para cuestionar las medidas de Milei.
Pero con una marca distintiva de otros años: se alejaron de los grandes actos partidarios y se enfocaron en recorridas de puerta a puerta o presentaciones en clubes de barrio. Austeridad y cercanía.
Esta fórmula es la que buscan repetir rumbo a las nacionales del 26 de octubre, en especial en la Provincia, que nuclea al 40% del padrón electoral. Por eso, los principales candidatos ya se muestran en los distintos municipios.
