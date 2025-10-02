“Si creyera que alguien de mi Gobierno está sucio, ya lo hubiera echado”, aseguró Milei

El Presidente Javier Milei defendió su gestión y aseguró que son “inflexibles y terminantes” en su administración. “No vamos a permitir que nos digan a quién echar por chimentos de peluquería”, afirmó respecto de las denuncias contra José Luis Espert.

“Los argentinos no se van a dejar manipular por un grupo de mentirosos. Los que tienen que dar explicaciones de corrupción son ellos, tienen a su jefa presa con una tobillera y todavía le quedan 3 causas muy pesadas”, remarcó el jefe de Estado en diálogo con Radio Mitre. “No hay que dejarse psicopatear, son sociópatas”, señaló.

“Saben como hacer esto, son especialistas. Generan operaciones para dinamitar e inventar problemas”, indicó Milei respecto del kirchnerismo. “Están dispuestos a prender fuego todo con tal de tener el poder”, dijo el Presidente, al tiempo que se refirió a las elecciones legislativas del 26 de octubre: “Espero que la gente tome conciencia que La Libertad avanza o la Argentina retrocede”.

“Ellos construyeron una estructura que cuando están adentro del poder funcionan como una patrulla, que corre al que no piensa como ellos. Y cuando no son Gobierno, lo usan para destruir”, manifestó el Presidente.

“Ellos quieren instalar que yo no puedo pisar el territorio, porque ahí puedo hacer una diferencia”, apuntó e nreferencia a los hechos de violencia ocurridos en los últimos actos y recorridas de Milei en el interior del país y el Conurbano. " Y desafió: “Yo por las ideas de la libertad doy la vida”.

“Si yo creyera que alguno está sucio, ya lo hubiera echado”, expresó Milei. Y remarcó: “No necesito ninguna explicación de Espert”. “¿Usted le va a creer a Grabois o a Espert”, cuestionó. Pese a ello, reconoció que no habló con el primer candidato a diputado de su lista.

Luego, habló del plan económico y aseguró que “está firme”. “En las negociaciones con las provincias toma relevancia Caputo”, señaló. “Vamos construyendo las bases de la gobernabilidad”, explicó. Y agregó: “La pirotecnia electoral hace creer que las diferencias son más grandes. Estamos en condiciones de ponernos de acuerdo en algunas cosas, como la reforma tributaria y la reforma laboral”.

Además, se animó a hacer proyecciones a futuro: “En 10 años podemos estar como España, en 20 como Alemania. En 30 años podróamos parecernos a Estados Unidos y en 50 años estaremos entre los 3 primeros países del mundo”.

Sobre su próximo encuentro con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que será “una reunión muy, muy importante” y remarcó que “se vienen cosas muy lindas”.

Con información de TN