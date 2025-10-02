En el entorno del gobernador dijeron que fue un “buen encuentro” y que se extendió durante una hora y media. Hablaron del escenario político local y de las legislativas del 26 de octubre.
“Si creyera que alguien de mi Gobierno está sucio, ya lo hubiera echado”, aseguró Milei
El jefe de Estado rechazó las denuncias contra José Luis Espert y criticó la estrategia del kirchnerismo en plena campaña electoral.Política02/10/2025
El Presidente Javier Milei defendió su gestión y aseguró que son “inflexibles y terminantes” en su administración. “No vamos a permitir que nos digan a quién echar por chimentos de peluquería”, afirmó respecto de las denuncias contra José Luis Espert.
“Los argentinos no se van a dejar manipular por un grupo de mentirosos. Los que tienen que dar explicaciones de corrupción son ellos, tienen a su jefa presa con una tobillera y todavía le quedan 3 causas muy pesadas”, remarcó el jefe de Estado en diálogo con Radio Mitre. “No hay que dejarse psicopatear, son sociópatas”, señaló.
“Saben como hacer esto, son especialistas. Generan operaciones para dinamitar e inventar problemas”, indicó Milei respecto del kirchnerismo. “Están dispuestos a prender fuego todo con tal de tener el poder”, dijo el Presidente, al tiempo que se refirió a las elecciones legislativas del 26 de octubre: “Espero que la gente tome conciencia que La Libertad avanza o la Argentina retrocede”.
“Ellos construyeron una estructura que cuando están adentro del poder funcionan como una patrulla, que corre al que no piensa como ellos. Y cuando no son Gobierno, lo usan para destruir”, manifestó el Presidente.
“Ellos quieren instalar que yo no puedo pisar el territorio, porque ahí puedo hacer una diferencia”, apuntó e nreferencia a los hechos de violencia ocurridos en los últimos actos y recorridas de Milei en el interior del país y el Conurbano. " Y desafió: “Yo por las ideas de la libertad doy la vida”.
“Si yo creyera que alguno está sucio, ya lo hubiera echado”, expresó Milei. Y remarcó: “No necesito ninguna explicación de Espert”. “¿Usted le va a creer a Grabois o a Espert”, cuestionó. Pese a ello, reconoció que no habló con el primer candidato a diputado de su lista.
Luego, habló del plan económico y aseguró que “está firme”. “En las negociaciones con las provincias toma relevancia Caputo”, señaló. “Vamos construyendo las bases de la gobernabilidad”, explicó. Y agregó: “La pirotecnia electoral hace creer que las diferencias son más grandes. Estamos en condiciones de ponernos de acuerdo en algunas cosas, como la reforma tributaria y la reforma laboral”.
Además, se animó a hacer proyecciones a futuro: “En 10 años podemos estar como España, en 20 como Alemania. En 30 años podróamos parecernos a Estados Unidos y en 50 años estaremos entre los 3 primeros países del mundo”.
Sobre su próximo encuentro con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que será “una reunión muy, muy importante” y remarcó que “se vienen cosas muy lindas”.
Unión por la Patria y aliados intentarán promulgar las leyes sobre financiamiento universitario y fondos para el Hospital Garrahan tras el rechazo de Diputados.
“Cada vez más trabajadores dejan de votar”, lamentó Violeta Gil
La postulante a senadora por Política Obrera aseguró que el ausentismo electoral es una respuesta a la falta de confianza en los dirigentes y llamó a organizarse colectivamente también en las urnas.
Juliano sobre Espert: “Es demencial que vengan a explicar el Presupuesto tipos que no tienen moral”Política01/10/2025
En Aries, el diputado nacional, Pablo Juliano, se sumó a los reclamos por la remoción de Espert de la Comisión de Presupuesto por presuntos vínculos con el narcotráfico, y no descartó impulsar medidas administrativas en el recinto.
La diputada nacional libertaria había dicho que no podría explicarles macroeconomía a los vecinos de la barriada. “Se tiene que lavar la boca y respetar la dignidad de las personas que luchan día a día”, dijo Linares.
La atención estaba puesta en la situación del libertario, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El peronismo presionó para desplazarlo de la comisión, pero finalmente no logró juntar los votos necesarios.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salta se suma a la movilización nacional por la Ley de Emergencia en Discapacidad
Organizaciones y familias se concentrarán a las 17 en Plaza 9 de Julio para exigir que la normativa vigente se cumpla de manera inmediata y efectiva.
Las subas, publicadas en el Boletín Oficial, alcanzan a usuarios residenciales y no residenciales de todo el país.
CFK: "Echaron a un diputado peronista por tocarle una teta a la novia” y hoy protegen narcos, disparó
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.