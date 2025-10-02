En el entorno del gobernador dijeron que fue un “buen encuentro” y que se extendió durante una hora y media. Hablaron del escenario político local y de las legislativas del 26 de octubre.
La oposición buscará este jueves en el Senado rechazar los vetos de Milei
Unión por la Patria y aliados intentarán promulgar las leyes sobre financiamiento universitario y fondos para el Hospital Garrahan tras el rechazo de Diputados.Política02/10/2025
La oposición buscará rechazar este jueves en el Senado los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y a la declaración de emergencia pediátrica que establece más fondos para el Hospital Garrahan. Si lo consigue, el Ejecutivo deberá promulgar ambas leyes, ya que Diputados se opuso por amplia mayoría a mediados de septiembre.
Una vez conseguido el quórum, el próximo paso será alcanzar las mayorías que establece la Constitución Nacional para la insistencia en las cámaras legislativas de la sanción de una ley. Por eso, la oposición deberá conseguir la votación de dos tercios de los senadores presentes en el recinto.
El bloque de Unión por la Patria estaría acompañado por gran parte de los senadores radicales, del PRO y de fuerzas provinciales. Es posible que el oficialismo de La Libertad Avanza sea respaldado solo por Francisco Paoltroni y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO); otros podrían estar ausentes.
El plan de la oposición para rechazar los vetos de Milei
La estrategia legislativa la marcó el bloque de Unión por la Patria, conducido por José Mayans, quien solicitó la convocatoria a la reunión de los jefes de bancadas para organizar el pedido de sesión ordinaria. El martes por la noche, en el Salón Gris de la presidencia de la Cámara Alta, Victoria Villarruel recibió a los senadores Ezequiel Atauche y Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, y a Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y el propio Mayans, de UxP.
También participaron Eduardo Vischi y Mariana Juri, de la UCR; Francisco Paoltroni, de Libertad Trabajo y Progreso; Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro; Natalia Gadano, de Por Santa Cruz; Carlos Espínola, de Provincias Unidas; Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia de Misiones; Fernando Salino, de Convicción Federal; Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino; y Martín Goerling Lara, del PRO.
El rechazo de Diputados a los vetos de Milei
El miércoles 17 de septiembre se dio en la Cámara Baja el primer rechazo legislativo a los vetos presidenciales. El debate estuvo acompañado por una masiva movilización en las calles de Buenos Aires y en distintas provincias.
Finalmente, Diputados se opuso por amplia mayoría a los vetos de Milei al financiamiento universitario (con 181 votos a favor y 60 en contra) y los fondos para el Garrahan (174 positivos y 67 negativos).
El cronograma de la sesión del Senado
Los vetos de Milei no serán los únicos temas de la agenda de este jueves en la Cámara Alta. También se pondrá en discusión el proyecto del senador salteño Juan Carlos Romero que busca una norma que facilita la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas y crea el Sistema de Alerta Rápida Sofía.
También se le dará acuerdo -solicitado por el Ejecutivo- para posibilitar un nuevo nombramiento de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, a la doctora Mirta Delia Tyden.
Con información de TN
