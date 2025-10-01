La diputada nacional libertaria había dicho que no podría explicarles macroeconomía a los vecinos de la barriada. “Se tiene que lavar la boca y respetar la dignidad de las personas que luchan día a día”, dijo Linares.
Juliano sobre Espert: “Es demencial que vengan a explicar el Presupuesto tipos que no tienen moral”
En Aries, el diputado nacional, Pablo Juliano, se sumó a los reclamos por la remoción de Espert de la Comisión de Presupuesto por presuntos vínculos con el narcotráfico, y no descartó impulsar medidas administrativas en el recinto.Política01/10/2025
El debate del Presupuesto 2026 en Diputados arrancó con el reclamo que reunió mayoría por la expulsión de José Luis Espert de la presidencia, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En diálogo con Aries, el diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, criticó la “política obstinada” y la falta de respuestas del Gobierno Nacional y consideró necesario “tomar cartas (administrativas) en el recinto, entre todos los diputados”.
“No podés estar discutiendo el presupuesto con la presidencia de Espert, señalado por sus vínculos con el narcotráfico, es una cosa demencial. A cualquier otro Gobierno hubiese sido un escándalo inmenso”, manifestó.
Señaló que el Gobierno “debe tomar nota y poner dejar en stand-by” la presidencia de Espert en la Comisión. “Revisar su candidatura y eventualmente, si no queremos entrar en un terreno estrictamente electoral, dejar que otro diputado de la bancada de LLA avance con la discusión del Presupuesto, nos hubiésemos ahorrado una hora y media de esta conversación”, insistió.
Así mismo, criticó la falta de Presupuesto Nacional describiendo los reclamos por la falta de obra pública. “Me parece que es demencial que me vengan a explicar un garabato de cómo se imagina, la Argentina, el Presupuesto y esas prioridades, tipos que no tienen la suficiente moral para poder hacerlo”, disparó.
La atención estaba puesta en la situación del libertario, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El peronismo presionó para desplazarlo de la comisión, pero finalmente no logró juntar los votos necesarios.
“Aguantar” se volvió la palabra más repetida en el bloque libertario. Lo era desde hace semanas, ante lo vaivenes económicos y las derrotas parlamentarias, pero se convirtió en un mantra tras la denuncia contra el candidato.
CFK: "Echaron a un diputado peronista por tocarle una teta a la novia” y hoy protegen narcos, disparó
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
