Juliano sobre Espert: “Es demencial que vengan a explicar el Presupuesto tipos que no tienen moral”

El debate del Presupuesto 2026 en Diputados arrancó con el reclamo que reunió mayoría por la expulsión de José Luis Espert de la presidencia, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En diálogo con Aries, el diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, criticó la “política obstinada” y la falta de respuestas del Gobierno Nacional y consideró necesario “tomar cartas (administrativas) en el recinto, entre todos los diputados”.

“No podés estar discutiendo el presupuesto con la presidencia de Espert, señalado por sus vínculos con el narcotráfico, es una cosa demencial. A cualquier otro Gobierno hubiese sido un escándalo inmenso”, manifestó.

Señaló que el Gobierno “debe tomar nota y poner dejar en stand-by” la presidencia de Espert en la Comisión. “Revisar su candidatura y eventualmente, si no queremos entrar en un terreno estrictamente electoral, dejar que otro diputado de la bancada de LLA avance con la discusión del Presupuesto, nos hubiésemos ahorrado una hora y media de esta conversación”, insistió.

Así mismo, criticó la falta de Presupuesto Nacional describiendo los reclamos por la falta de obra pública. “Me parece que es demencial que me vengan a explicar un garabato de cómo se imagina, la Argentina, el Presupuesto y esas prioridades, tipos que no tienen la suficiente moral para poder hacerlo”, disparó.