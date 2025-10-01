La justicia federal acusó al exlegislador y otras cinco personas de conformar una organización delictiva que fingía el transporte de granos mediante cartas de porte apócrifas. En un año y medio, movieron más de 15.000 toneladas.
Se puso en funcionamiento la Unidad de Administración de Mercados Municipales
La directora ejecutiva de la UAMM, María Figallo, marcó como objetivo el “ordenar y darles fortaleza técnico-jurídica” a los datos administrativos, y garantizó “puentes de diálogo”.Salta01/10/2025
Tal como lo establecía el decreto N° 720/24, este martes culminó la intervención del mercado San Miguel, iniciada en diciembre del año pasado. Concluida esta etapa, la administración del mercado San Miguel y los mercaditos quedará bajo la órbita de la flamante Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM), un ente descentralizado con autonomía administrativa, financiera y operativa.
En ese marco, el intendente Emiliano Durand designó a María Figallo como directora ejecutiva de la UAMM, quien tomará posesión del cargo este miércoles.
“Somos una gestión de diálogo, de generar consensos, y, habiendo atravesado una etapa de crisis donde se logró reconstruir administrativamente muchos de los datos, ahora lo que tenemos que hacer es ordenarlos y darles fortaleza técnico-jurídica, es importante esta cuestión de dotar de seguridad a quienes son permisionarios de los mercados y los mercaditos”, expresó Figallo.
Entre las funciones de la UAMM se destacan otorgar, renovar y revocar permisos o concesiones; fiscalizar el cumplimiento de normas sanitarias y de seguridad; planificar mejoras en infraestructura; emitir reglamentos y zonificaciones; y administrar los recursos del sistema de mercados municipales.
“La UAMM va a llevar adelante todo lo que es la gestión, la administración, pero siempre con el apoyo y la consulta de este consejo consultivo que está compuesto por concejales, por representantes del departamento ejecutivo y además por representación de los puesteros”, señaló.
Y agregó: “por un lado está UAMM, que tiene que comenzar a robustecerse en instrumentos administrativos y en comunicación, y por otro lado está todo el proceso de liquidación, balances, números. También quiero garantizar que hay puentes establecidos, no es que se acabe una cosa y saltamos a la nada, vamos a tener puentes para garantizar a los puesteros”.
Por su parte, el interventor saliente, Emilio Gutiérrez, detalló que durante la intervención se realizaron avances en operatividad, recuperación edilicia, mejoras sanitarias y ordenamiento administrativo, además de transparentar la gestión con herramientas como el registro digitalizado y la bancarización de pagos.
“Desde el primer día nos pusimos a trabajar para devolverle la luz y la seguridad a los puesteros para que no pierdan días de trabajo. Realizamos un censo para tener un registro digitalizado y avanzamos en la bancarización de los pagos para mayor transparencia. Todo esto mientras avanza la reconstrucción de la parte afectada por el incendio”, expresó el
Nuevo edificio para jardines en San Ignacio: "Seguimos invirtiendo en el futuro" dijo Sáenz
La escuela de Nivel Inicial N°4699 estrena nuevo edificio, asegurando más espacio para los niños y reforzando la educación.
Las ventas en Cofruthos cayeron hasta un 40%
El presidente del mercado alertó sobre la fuerte caída en las ventas de frutas y verduras en Salta con respecto a 2024. “Esto refleja lo complejo de la situación económica del país” señaló.
La venta de combustibles en Salta sigue estancada y no alcanza los niveles de 2024
La venta de nafta y gasoil permanece 5 a 6% por debajo de 2024, mientras los “micro aumentos” confunden a los consumidores y afectan la rentabilidad de las estaciones.
“Siempre lo pagan los mismos”: la alerta de las pymes salteñas en crisis
Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, advierte que el modelo económico actual deja endeudadas a las pequeñas empresas y afecta el empleo.
Stock de sangre critico en el Centro de Hemoterapia: falta 0+ y 0-
Los niveles de reserva tardan en recuperarse frente a la presión de los tratamientos, por lo que las donaciones y las campañas de colectas son claves.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salud lanzó la campaña de verano para vigilar y tratar enfermedades de la época estivalSalta30/09/2025
Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos y la salmonelosis, entre otras.
El Gobierno nacional anunció, tras la normalización en la entrega de chapas patentes para autos y motos 0 km, fuertes sanciones a quienes circulen sin las matrículas metálicas correspondientes.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley de Mediación de la Provincia e incorpora la herramienta de la virtualidad, mediante el uso de la tecnología, para llegar a acuerdos entre partes.
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé que personas que perciben AUH, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales no puedan ingresar a establecimientos de apuestas.