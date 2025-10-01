Nuevo edificio para jardines en San Ignacio: "Seguimos invirtiendo en el futuro" dijo Sáenz

La escuela de Nivel Inicial N°4699 estrena nuevo edificio, asegurando más espacio para los niños y reforzando la educación.

Salta01/10/2025Agustina Tolaba

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, celebró la construcción de un nuevo edificio para la escuela de Nivel Inicial N°4699, ubicada en el barrio San Ignacio, que actualmente asiste a 190 niños. Según detalló, la obra permitirá ampliar la matrícula el próximo año y responder a la alta demanda de ingreso al Nivel Inicial en la zona sudeste de la capital salteña.

“La educación nunca será un gasto, sino una inversión. Con hechos y más inversión, seguimos fortaleciendo el futuro de Salta, incluso en tiempos difíciles”, afirmó el mandatario provincial, destacando el compromiso de su gestión con la infraestructura educativa y la formación de los más pequeños.

