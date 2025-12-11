La exintendenta acumula múltiples expedientes por presunta corrupción en áreas sensibles como el robo de elementos para discapacitados, el uso de la panadería social para amigos y multimillonarias irregularidades con obras públicas.
Presentaron el "Libro Visual" para fortalecer la alfabetización en la primera infancia
El lanzamiento estuvo encabezado por la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, acompañada por el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker.Salta11/12/2025
El Ministerio de Educación y Cultura a través de la Coordinación de Educación Especial llevó adelante la presentación oficial del “Libro Visual”, un material pedagógico innovador destinado a estudiantes de Nivel Inicial y Primer Ciclo. La ministra Cristina Fiore participó del lanzamiento.
El “Libro Visual” inclusivo se destaca por su carácter accesible, es un material sin texto escrito, compuesto exclusivamente por ilustraciones que representan paisajes, tradiciones, creencias e identidades culturales de la provincia, permitiendo que niñas y niños accedan a la alfabetización desde la exploración sensorial y la interpretación de imágenes. Las ilustraciones fueron realizadas por una joven estudiante sorda con implante coclear bilateral, Ludmila Santander, oriunda de Rosario de Lerma, cuya participación otorga al proyecto un valor artístico y pedagógico singular al visibilizar la diversidad y promover la autonomía creativa de las infancias.
El desarrollo del libro integra los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), así como los aportes actuales de la alfabetización temprana. Bajo este enfoque, el material propone múltiples formas de acceso al aprendizaje que favorecen la imaginación, la narración oral, la producción escrita y la lectura de imágenes, ampliando las posibilidades de participación de estudiantes con diversos estilos comunicacionales y lingüísticos.
El proyecto forma parte de la línea de acción impulsada por la profesora Miriam López, referente en alfabetización de la Modalidad de Educación Especial, quien promueve la producción de recursos accesibles y culturalmente situados para fortalecer prácticas inclusivas en las instituciones educativas.
La presentación tuvo lugar en la Usina Cultural y contó con la participación de autoridades provinciales, supervisores, directivos, docentes y familias. Entre ellos
la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; la secretaria de Planeamiento y Desarrollo Profesional Docente, Analía Guardo; el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker; la subsecretaria de Gestión Educativa, Agustina Lemetre y el subsecretario de Desarrollo Curricular e Innovación Pedagógica, Julio Corimayo.
En este marco, la Subsecretaría de Gestión Educativa, a través de la Coordinación de Educación Especial continúan proyectando el desarrollo de materiales pedagógicos accesibles para los distintos niveles educativos. De esta manera se logra profundizar la formación docente y acompañamiento a las escuelas en la construcción de propuestas que garanticen trayectorias educativas inclusivas y aprendizajes significativos para todas las infancias.
