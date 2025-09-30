Salta incorporó el Día Internacional de las Personas Mayores a su Calendario Escolar

Este miércoles 1 de octubre, por primera vez, el Día Internacional de las Personas Mayores se integra de manera oficial al Calendario Escolar de la Provincia de Salta. Esta inclusión subraya la voluntad política de visibilizar la importancia de nuestros adultos mayores y de inculcar, desde la más temprana edad, el valor del respeto y la comprensión de sus derechos.

“La esperanza es que en todas las escuelas de la provincia impacte el conocer que es un día especial para las personas mayores y ubicándolas en un contexto de protagonismo y no de testigo de la vida. Es lo que cambiaría un poco el estereotipo negativo de ver a la persona mayor como vulnerable, frágil o infantilizarlo”, expresó el Director de Adultos Mayores, Nicolás O´Brien, en diálogo con Aries.

Señaló que habrán múltiples actividades en el mes, visitando hogares de ancianos y escuelas para brindar charlas y realizar actividades de concientización.

“No alcanza un día”, expresó O’Brien y agregó “es importante hablar con los padres acerca de la necesidad que brinden un ejemplo claro a sus hijos pequeños sobre cómo tratan a sus padres. Hoy tenemos que sembrar aquello que queramos cosechar en el futuro”.

La Provincia realizará este miércoles el lanzamiento oficial de las actividades escolares en la Escuela N° 4843 Bicentenario de la Batalla de Salta, Lucio Mansilla Nro. 8, de barrio Democracia. El acto servirá como punto de partida para que todas las instituciones educativas de Salta comiencen a implementar proyectos y acciones pedagógicas enfocadas en la temática.