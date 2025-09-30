La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé que personas que perciben AUH, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales no puedan ingresar a establecimientos de apuestas.
Salta incorporó el Día Internacional de las Personas Mayores a su Calendario Escolar
Desde este año el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, forma parte del Calendario Escolar de la Provincia de Salta, promoviendo el respeto y el conocimiento de derechos desde las aulas.Salta30/09/2025
Este miércoles 1 de octubre, por primera vez, el Día Internacional de las Personas Mayores se integra de manera oficial al Calendario Escolar de la Provincia de Salta. Esta inclusión subraya la voluntad política de visibilizar la importancia de nuestros adultos mayores y de inculcar, desde la más temprana edad, el valor del respeto y la comprensión de sus derechos.
“La esperanza es que en todas las escuelas de la provincia impacte el conocer que es un día especial para las personas mayores y ubicándolas en un contexto de protagonismo y no de testigo de la vida. Es lo que cambiaría un poco el estereotipo negativo de ver a la persona mayor como vulnerable, frágil o infantilizarlo”, expresó el Director de Adultos Mayores, Nicolás O´Brien, en diálogo con Aries.
Señaló que habrán múltiples actividades en el mes, visitando hogares de ancianos y escuelas para brindar charlas y realizar actividades de concientización.
“No alcanza un día”, expresó O’Brien y agregó “es importante hablar con los padres acerca de la necesidad que brinden un ejemplo claro a sus hijos pequeños sobre cómo tratan a sus padres. Hoy tenemos que sembrar aquello que queramos cosechar en el futuro”.
La Provincia realizará este miércoles el lanzamiento oficial de las actividades escolares en la Escuela N° 4843 Bicentenario de la Batalla de Salta, Lucio Mansilla Nro. 8, de barrio Democracia. El acto servirá como punto de partida para que todas las instituciones educativas de Salta comiencen a implementar proyectos y acciones pedagógicas enfocadas en la temática.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley de Mediación de la Provincia e incorpora la herramienta de la virtualidad, mediante el uso de la tecnología, para llegar a acuerdos entre partes.
El Gobernador entregó 158 escrituras en Orán y ya son 1800 títulos de propiedad durante este año en la provinciaSalta30/09/2025
”Es una política de Estado con un criterio absolutamente federal", aseguró Sáenz quien remarcó que cada escritura representa para las familias “años de vida esperando”. Esta gestión ya concretó la entrega de más de 6.500 escrituras en toda la provincia.
Salud lanzó la campaña de verano para vigilar y tratar enfermedades de la época estivalSalta30/09/2025
Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos y la salmonelosis, entre otras.
María Figallo es la nueva administradora del mercado San Miguel
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
Provincia busca operadora para pozos que deja la quebrada President SA: “Está difícil”
Tras la quiebra de la empresa operadora, el yacimiento quedó bajo custodia provincial. El ministro Martín de los Ríos aseguró que se trabaja en un plan de emergencia para sofocar la fuga y mantener la producción.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.
Día del corazón: un tercio de la población mundial muere por enfermedades cardiovascularesSalud29/09/2025
Bajo el lema “No te pierdas ni un latido”, este año la campaña pone el foco en acercar a la comunidad al cuidado cardiovascular. Federico Sanmillan resaltó la importancia de hacer ejercicio, tener controles regulares e incluyó el cuidado en la salud emocional y mental.
Dos salteños detenidos con más de media tonelada de cocaína en Santiago del EsteroPoliciales29/09/2025
Durante un control de rutina en la Ruta Nacional 34, se secuestró 594 kilos de cocaína de máxima pureza ocultos en una camioneta. El cargamento está valuado en más de 4 millones de dólares.
La Comisión Directiva de Boca Juniors, con la presencia de Juan Román Riquelme, presentó un impresionante superávit de U$S 30 millones al cerrar el ejercicio económico.