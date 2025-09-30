El referente del “Millo” podría ausentarse en el Gigante de Arroyito debido al corte que sufrió frente a Palmeiras. El probable once de Gallardo.
Miguel Ángel Russo, nuevamente ausente en la práctica de Boca, que espera las recuperaciones de Cavani y Palacios
Mientras el entrenador sigue sin recibir el alta médica, en el Xeneize buscarán recuperarse de la derrota ante Defensa y Justicia frente a la Lepra, con dos posibles regresos en el once. Úbeda está nuevamente a cargo del plantel.Deportes30/09/2025
La derrota ante Defensa y Justicia se sintió en Boca, que buscará la recuperación ante su gente el próximo domingo frente a Newell's, con la incógnita en torno a la presencia de Miguel Ángel Russo en el banco de los suplentes.
El entrenador de 69 años volvió a estar ausente en la práctica matutina de este martes, por lo que Claudio Úbeda, que dejó en claro que “Miguelo” es quien toma la decisiones, comandó el entrenamiento en el que se focalizan en las recuperaciones de Edinson Cavani y Carlos Palacios.
El uruguayo y habitual capitán del “Xeneize” está recuperándose de una distensión en el psoas derecho, que lo dejó afuera del cruce contra Central Córdoba y Defensa y Justicia. Por su parte, el chileno se resintió de la lesión en el músculo pectineo izquierdo que lo marginó del último compromiso.
La Selección citaría a Paredes y Boca lo perdería para el duelo clave ante Barracas CentralDeportes30/09/2025
La Selección argentina convocaría a Leandro Paredes, lo que obligaría a Boca Juniors a afrontar un duelo decisivo de la fecha 12 del Torneo Clausura sin su mediocampista.
Vélez Sarsfield se recuperó de la dura eliminación en la Copa Libertadores con una importante victoria por 3-1 ante Atlético Tucumán.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.
Día del corazón: un tercio de la población mundial muere por enfermedades cardiovascularesSalud29/09/2025
Bajo el lema “No te pierdas ni un latido”, este año la campaña pone el foco en acercar a la comunidad al cuidado cardiovascular. Federico Sanmillan resaltó la importancia de hacer ejercicio, tener controles regulares e incluyó el cuidado en la salud emocional y mental.
Dos salteños detenidos con más de media tonelada de cocaína en Santiago del EsteroPoliciales29/09/2025
Durante un control de rutina en la Ruta Nacional 34, se secuestró 594 kilos de cocaína de máxima pureza ocultos en una camioneta. El cargamento está valuado en más de 4 millones de dólares.