Miguel Ángel Russo, nuevamente ausente en la práctica de Boca, que espera las recuperaciones de Cavani y Palacios

Mientras el entrenador sigue sin recibir el alta médica, en el Xeneize buscarán recuperarse de la derrota ante Defensa y Justicia frente a la Lepra, con dos posibles regresos en el once. Úbeda está nuevamente a cargo del plantel.

Deportes30/09/2025

La derrota ante Defensa y Justicia se sintió en Boca, que buscará la recuperación ante su gente el próximo domingo frente a Newell's, con la incógnita en torno a la presencia de Miguel Ángel Russo en el banco de los suplentes. 

El entrenador de 69 años volvió a estar ausente en la práctica matutina de este martes, por lo que Claudio Úbeda, que dejó en claro que “Miguelo” es quien toma la decisiones, comandó el entrenamiento en el que se focalizan en las recuperaciones de Edinson Cavani y Carlos Palacios. 

El uruguayo y habitual capitán del “Xeneize” está recuperándose de una distensión en el psoas derecho, que lo dejó afuera del cruce contra Central Córdoba y Defensa y Justicia. Por su parte, el chileno se resintió de la lesión en el músculo pectineo izquierdo que lo marginó del último compromiso. 

