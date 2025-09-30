Juan Román Riquelme tomó una decisión ante los problemas de salud del experimentado entrenador, quien se ausentó en el último partido.
La Selección cita a Paredes y Boca lo pierde para el duelo clave ante Barracas Central
La Selección argentina convocó a Leandro Paredes, lo que obliga a Boca Juniors a afrontar un duelo decisivo de la fecha 12 del Torneo Clausura sin su mediocampista.Deportes30/09/2025
Leandro Paredes, capitán y figura de Boca Juniors, podría ausentarse en un partido crucial del Torneo Clausura. Según trascendió, el mediocampista fue convocado por la Selección Argentina para los amistosos en Estados Unidos y no estaría disponible para la fecha 12, en la que el Xeneize enfrentará a Barracas Central el próximo 11 de octubre.
El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo cayó al sexto puesto de la Zona A, quedó a tres puntos de Unión y fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. Con 47 puntos en la tabla anual, Boca se ubica detrás de Argentinos Juniors (47), River Plate (49) y Rosario Central (50), que incluso tiene un partido pendiente.
En las últimas fechas, con el empate ante Central Córdoba y la derrota frente a Defensa y Justicia, Boca desaprovechó la posibilidad de acercarse a la cima de ambas tablas. Por eso, la ausencia de su capitán en la próxima jornada se percibe como un golpe significativo para un equipo que no tiene margen de error.
Para que Boca pueda solicitar a la AFA que Paredes participe en los partidos clave mientras se disputan los amistosos internacionales, se requiere el consentimiento del jugador y del vicepresidente del club, Juan Román Riquelme.
Cuándo son los amistosos de la Selección argentina
Los amistosos de la Selección Argentina serán los días 10 y 13 de octubre: primero contra Venezuela en Miami (Hard Rock Stadium) y luego frente a Puerto Rico en Chicago (Soldier Field). La AFA ya notificó a los clubes sobre la convocatoria, aunque no se han difundido oficialmente comunicaciones sobre posibles negociaciones para retener a jugadores en compromisos locales.
