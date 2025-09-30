Vélez goleó 3-1 a Atlético Tucumán y es escolta en la Zona B

Vélez recuperó mucho más que un delantero en la vuelta de Braian Romero. El goleador regresó de su lesión y fue determinante en la victoria por 3 a 1 frente a Atlético Tucumán, en el José Amalfitani, por la décima fecha del Torneo Clausura.

Con dos tantos en apenas tres minutos (35 y 38 del primer tiempo), el ex Independiente dio vuelta un partido que se había complicado tras el gol inicial de Mateo Bajamich a los 15.

El encuentro mostró las dos caras del Fortín en la primera etapa: la bronca contra Lisandro Magallán, responsable de un error que derivó en la apertura del marcador para el Decano, y la euforia por el “killer” Romero, que con su oportunismo devolvió la calma y la ilusión a los hinchas.

En el complemento, ambos equipos buscaron el arco rival y exigieron a los arqueros Tomás Marchiori y Matías Mansilla, figuras en varios pasajes del juego. Sin embargo, fue el Fortín el que liquidó el resultado: en el tramo final, Diego Valdés aprovechó una contra y selló el 3-1 definitivo.

Con información de 442