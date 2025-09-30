Juan Román Riquelme tomó una decisión ante los problemas de salud del experimentado entrenador, quien se ausentó en el último partido.
Vélez goleó 3-1 a Atlético Tucumán y es escolta en la Zona B
Vélez Sarsfield se recuperó de la dura eliminación en la Copa Libertadores con una importante victoria por 3-1 ante Atlético Tucumán.Deportes30/09/2025
Vélez recuperó mucho más que un delantero en la vuelta de Braian Romero. El goleador regresó de su lesión y fue determinante en la victoria por 3 a 1 frente a Atlético Tucumán, en el José Amalfitani, por la décima fecha del Torneo Clausura.
Con dos tantos en apenas tres minutos (35 y 38 del primer tiempo), el ex Independiente dio vuelta un partido que se había complicado tras el gol inicial de Mateo Bajamich a los 15.
El encuentro mostró las dos caras del Fortín en la primera etapa: la bronca contra Lisandro Magallán, responsable de un error que derivó en la apertura del marcador para el Decano, y la euforia por el “killer” Romero, que con su oportunismo devolvió la calma y la ilusión a los hinchas.
En el complemento, ambos equipos buscaron el arco rival y exigieron a los arqueros Tomás Marchiori y Matías Mansilla, figuras en varios pasajes del juego. Sin embargo, fue el Fortín el que liquidó el resultado: en el tramo final, Diego Valdés aprovechó una contra y selló el 3-1 definitivo.
La Comisión Directiva de Boca Juniors, con la presencia de Juan Román Riquelme, presentó un impresionante superávit de U$S 30 millones al cerrar el ejercicio económico.
La Selección cita a Paredes y Boca lo pierde para el duelo clave ante Barracas CentralDeportes30/09/2025
La Selección argentina convocó a Leandro Paredes, lo que obliga a Boca Juniors a afrontar un duelo decisivo de la fecha 12 del Torneo Clausura sin su mediocampista.
Tras arrancar con un triunfo en el Mundial Sub- 20, el entrenador de Argentina, Fabián Placente, se mostró optimista. El técnico aseguró que el equipo "irá aprendiendo en cada partido".
Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, consideró un empate "con sabor a poco" el del clásico de este domingo ante Racing, por la décima fecha del Torneo Clausura.
Luego de la polémica por su renovación de contrato con River, Ian Subiabre debutó en el Mundial Sub 20 y anotó el tercer gol de Argentina ante Cuba en Valparaíso.
Nuevas trabas del BCRA: cambian las reglas para comprar Dólar oficial y MEP desde hoyEconomía29/09/2025
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
“El interior pone el pecho, Buenos Aires pisotea el federalismo” dijo el intendente de Termas de Río Hondo
Jorge Mukdise, cuestionó la decisión de llevar el MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que la medida golpea la economía regional.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
