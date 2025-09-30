La Comisión Directiva de Boca Juniors, con la presencia de Juan Román Riquelme, presentó un impresionante superávit de U$S 30 millones al cerrar el ejercicio económico.
La decisión que tomó Boca ante el delicado estado salud de Russo
Juan Román Riquelme tomó una decisión ante los problemas de salud del experimentado entrenador, quien se ausentó en el último partido.Deportes30/09/2025
El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, tomó una tajante decisión sobre el futuro del entrenador Miguel Ángel Russo, quien se ve afectado día a día por sus problema de salud y, le causa impedimentos para desempeñarse con normalidad en sus funciones.
El máximo dirigente de la entidad de La Ribera determinó que respaldará al director técnico y a su grupo de trabajo. Esto independientemente de los resultados y que Russo pueda o no estar presente en los entrenamientos o en los partidos, según pudo averiguar Doble Amarilla.
La Comisión Directiva no invadirá ni a él ni a su familia. Además, tendrán libertad plena para que maneje su presencialidad día a día, semana a semana ante su delicado estado de salud, algo que le viene afectando en mayor medida y no le permite desempeñarse de manera habitual.
En la última semana, Russo se ausentó en los entrenamientos y tampoco estuvo presente en la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela por 2-1. De esta manera, si el entrenador no está en condiciones de reaparecer ante Newell´s en La Bombonera, será Claudio Úbeda quien dirija nuevamente al equipo.
Miguel Ángel Russo recibió el alta médica
Luego de ausentarse por varios días consecutivos, Miguel Ángel Russo recibió el alta médica el pasado viernes.
El equipo médico del Instituto Fleni le habría recomendado a Russo que no dirija ante Defensa y Justicia y que permanezca en su hogar haciendo reposo. Por su internación, Russo estuvo ausente en los entrenamientos de la semana y fue el propio Úbeda junto a Juvenal Rodríguez quienes comandaron el plantel.
Con información de Doble Amarilla
La Selección cita a Paredes y Boca lo pierde para el duelo clave ante Barracas CentralDeportes30/09/2025
La Selección argentina convocó a Leandro Paredes, lo que obliga a Boca Juniors a afrontar un duelo decisivo de la fecha 12 del Torneo Clausura sin su mediocampista.
Vélez Sarsfield se recuperó de la dura eliminación en la Copa Libertadores con una importante victoria por 3-1 ante Atlético Tucumán.
Tras arrancar con un triunfo en el Mundial Sub- 20, el entrenador de Argentina, Fabián Placente, se mostró optimista. El técnico aseguró que el equipo "irá aprendiendo en cada partido".
Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, consideró un empate "con sabor a poco" el del clásico de este domingo ante Racing, por la décima fecha del Torneo Clausura.
Luego de la polémica por su renovación de contrato con River, Ian Subiabre debutó en el Mundial Sub 20 y anotó el tercer gol de Argentina ante Cuba en Valparaíso.
Nuevas trabas del BCRA: cambian las reglas para comprar Dólar oficial y MEP desde hoyEconomía29/09/2025
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
“El interior pone el pecho, Buenos Aires pisotea el federalismo” dijo el intendente de Termas de Río Hondo
Jorge Mukdise, cuestionó la decisión de llevar el MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que la medida golpea la economía regional.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.