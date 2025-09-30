La decisión que tomó Boca ante el delicado estado salud de Russo

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, tomó una tajante decisión sobre el futuro del entrenador Miguel Ángel Russo, quien se ve afectado día a día por sus problema de salud y, le causa impedimentos para desempeñarse con normalidad en sus funciones.

El máximo dirigente de la entidad de La Ribera determinó que respaldará al director técnico y a su grupo de trabajo. Esto independientemente de los resultados y que Russo pueda o no estar presente en los entrenamientos o en los partidos, según pudo averiguar Doble Amarilla.

La Comisión Directiva no invadirá ni a él ni a su familia. Además, tendrán libertad plena para que maneje su presencialidad día a día, semana a semana ante su delicado estado de salud, algo que le viene afectando en mayor medida y no le permite desempeñarse de manera habitual.

En la última semana, Russo se ausentó en los entrenamientos y tampoco estuvo presente en la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela por 2-1. De esta manera, si el entrenador no está en condiciones de reaparecer ante Newell´s en La Bombonera, será Claudio Úbeda quien dirija nuevamente al equipo.

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica

Luego de ausentarse por varios días consecutivos, Miguel Ángel Russo recibió el alta médica el pasado viernes.

El equipo médico del Instituto Fleni le habría recomendado a Russo que no dirija ante Defensa y Justicia y que permanezca en su hogar haciendo reposo. Por su internación, Russo estuvo ausente en los entrenamientos de la semana y fue el propio Úbeda junto a Juvenal Rodríguez quienes comandaron el plantel.

Con información de Doble Amarilla