La Justicia indaga a los dos últimos detenidos por el triple crimen narco que conmocionó al país. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, capturado en Bolivia, y su sobrina, Florencia Ibáñez.
Juicio por GNL: hoy se conocerá el veredicto contra Julio De Vido
El Tribunal Oral Federal 7 definirá si hubo fraude al Estado en la compra de gas natural licuado que habría generado un perjuicio de casi u$s7.000 millones.Judiciales30/09/2025
El Tribunal Oral Federal 7 dará a conocer hoy su veredicto en el juicio que se sigue al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex funcionario del área en el kirchnerismo Roberto Baratta por supuesto pago de sobreprecios en la compra de GNL entre 2008 y 2015 que le habría generado al Estado una pérdida de casi 7 mil millones de dólares.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero escucharon por la mañana las últimas palabras de los acusados y anunciaron el veredicto para las 14:00 en el debate oral que se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
De Vido sólo se limitó a agradecer al Tribunal al igual que Baratta quien agregó que la inocencia de todos los acusados "ha quedado más que probada", mientras que también es juzgado Nicolás Dromi, hijo del fallecido ex ministro Roberto Dromi.
En su alegato final, la fiscal Fabiana León pidió condenar a De Vido a cuatro años y ocho meses de prisión por los presuntos delitos con la compra de 11 buques de gas natural licuado entre 2008 y 2009.
Para Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de ese Ministerio en el kirchnerismo, la fiscal reclamó cuatro años y seis meses de cárcel. Ambos están procesados como supuestos coautores de "administración fraudulenta en perjuicio del Estado".
La fiscal reclamó por último cuatro años de prisión para Nicolás Dromi, por entonces director ejecutivo de la firma Diligentia SA, que cobró comisiones y honorarios que la fiscalía consideró "espurios" por la intermediación en la operación.
Todos habían sido procesados por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, luego de una pericia que determinó que se pagaron sobreprecios por casi 7 mil millones de dólares, pero que luego se comprobó que contenía datos falsos y se le abrió una causa penal a su autor, el perito David Cohen.
Otro peritaje dispuesto en el caso determinó que se pagaron precios de mercado, pese a lo cual se entendió que había elementos para seguir adelante con la causa penal.
Con información de Noticias Argentinas
La Justicia respaldó la venta de misoprostol, un fármaco indicado para la interrupción del embarazoJudiciales29/09/2025
El juez Kormick desestimó el pedido de organizaciones que pretendían limitar la venta del medicamento, asegurando la vigencia de la normativa que permite su uso en interrupciones legales del embarazo.
El hecho ocurrió en mayo en el barrio Primavera de Orán. Un vecino radicó la denuncia y durante el allanamiento en la vivienda se encontraron dos perros atados y embadurnados en aceite.
El joven había sido visto por última vez el viernes por la noche, cuando salió de su casa en el Bosque Peralta Ramos en bicicleta.
La Justicia exime a Cristina Kirchner de pagar 22.300 millones en la causa VialidadJudiciales28/09/2025
La Cámara en lo Civil y Comercial Federal rechazó el reclamo en un fallo dividido; el debate por la responsabilidad civil de exfuncionarios sigue abierto.
El juez Casanello investiga una red que involucra a la droguería Suizo Argentina, la familia Kovalivker y operadores cercanos a la Casa Rosada. El caso ya compromete a dirigentes de peso en el gobierno de Javier Milei.
Nuevas trabas del BCRA: cambian las reglas para comprar Dólar oficial y MEP desde hoyEconomía29/09/2025
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.