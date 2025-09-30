Caso $LIBRA: Karina Milei fue citada otra vez y crece la presión en el Congreso

La comisión investigadora del escándalo por presunta corrupción vinculada a la criptomoneda $LIBRA volverá a reunirse este martes en un encuentro para el que volvió a ser citada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para prestar declaración testimonial.

La oposición, que controla la conducción de la comisión a través de la presidencia de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) abriga escasas expectativas de que la hermana del presidente Javier Milei concurra voluntariamente, tras ser convocaba por segunda vez, por lo que en la reunión de hoy a las 16 horas analizarán pedirle a la Justicia que sea citada a declarar por la fuerza pública.

Tampoco se espera que asistan otros los otros dos funcionarios que ya se ausentaron en su primera citación del martes pasado: el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc.

El 23 de septiembre, ante los "faltazos" por segunda vez consecutiva del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la funcionaria del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo (ex titular de la UTI Libra), la comisión votó pedir autorización al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi para llevarlos a declarar por la fuerza pública.

Para esta nueva reunión de la comisión Libra, además de Karina Milei, Silva y Starc, fueron citados a declarar como testigos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; los empresarios y promotores de la criptomoneda Libra, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; y el ex asesor de la CNV Sergio Morales.

Diputados: la oposición busca dejar lista para votar a la ley que limita el uso de los DNU

Previamente a la sesión que analizará el rol de Karina Milei en el caso $LIBRA. los bloques opositores de la Cámara de Diputados buscará dictaminar la media sanción del Senado del proyecto de ley que restringe la capacidad del Poder Ejecutivo de dictar medidas mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU).

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento volverá a reunirse este martes desde las 14 horas para pasar a la firma de los dictámenes, tal cual se fijó en el emplazamiento votado en la última sesión.

De esta manera, el nuevo régimen de DNU, que ya tiene media sanción del Senado, estará listo para ser votado en el recinto de la Cámara de Diputados en la próxima sesión, que sería el miércoles 8 de octubre.

La aceleración de la oposición respecto de este tema puso en guardia al Gobierno, que asiduamente echa mano a los DNU para ejecutar políticas en lugar de enviar proyectos de ley al Congreso, algo que está explícitamente prohibido por el artículo 99 de la Constitución (inciso 3).

Con información de Ámbito