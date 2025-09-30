El Tribunal Oral Federal 7 definirá si hubo fraude al Estado en la compra de gas natural licuado que habría generado un perjuicio de casi u$s7.000 millones.
Triple crimen narco: indagan a Sotacuro y a su sobrina
La Justicia indaga a los dos últimos detenidos por el triple crimen narco que conmocionó al país. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, capturado en Bolivia, y su sobrina, Florencia Ibáñez.Judiciales30/09/2025
Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre capturado en Bolivia, y su sobrina, Florencia Ibáñez, serán indagados este martes en la causa por el triple crimen narco de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela en el que se encuentran detenidos.
El fiscal Adrián Arribas les tomará declaración a los dos acusados que tiene la causa. Sotacuro es señalado como el conductor de la camioneta blanca que trasladó a las víctimas y luego fue hallada incinerada, mientras que Ibáñez como quien aparece sentada del lado del acompañante en un auto de apoyo.
Se espera que en el transcurso de la mañana ambos sean trasladados hasta la fiscalía de San Justo. En un principio se sospechó que Sotacuro iba a participar de la audiencia por videollamada desde la cárcel de Sierra Chica, pero se informó que el fiscal solicitó que esté de manera presencial.
En la jornada del lunes fue el turno de Ariel Giménez, el detenido en Florencio Varela acusado de cavar el pozo donde hallaron a las chicas y, como los otros imputados, se negó a declarar.
La Justicia respaldó la venta de misoprostol, un fármaco indicado para la interrupción del embarazoJudiciales29/09/2025
El juez Kormick desestimó el pedido de organizaciones que pretendían limitar la venta del medicamento, asegurando la vigencia de la normativa que permite su uso en interrupciones legales del embarazo.
El hecho ocurrió en mayo en el barrio Primavera de Orán. Un vecino radicó la denuncia y durante el allanamiento en la vivienda se encontraron dos perros atados y embadurnados en aceite.
El joven había sido visto por última vez el viernes por la noche, cuando salió de su casa en el Bosque Peralta Ramos en bicicleta.
La Justicia exime a Cristina Kirchner de pagar 22.300 millones en la causa VialidadJudiciales28/09/2025
La Cámara en lo Civil y Comercial Federal rechazó el reclamo en un fallo dividido; el debate por la responsabilidad civil de exfuncionarios sigue abierto.
El juez Casanello investiga una red que involucra a la droguería Suizo Argentina, la familia Kovalivker y operadores cercanos a la Casa Rosada. El caso ya compromete a dirigentes de peso en el gobierno de Javier Milei.
Nuevas trabas del BCRA: cambian las reglas para comprar Dólar oficial y MEP desde hoyEconomía29/09/2025
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
