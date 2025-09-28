La ANMAT aprobó una nueva droga para el cáncer de colon avanzado, un importante avance que demuestra la capacidad de duplicar la sobrevida libre de progresión de la enfermedad.
Zona sureste: Este lunes se realizará Feria de Salud con donación de sangre, PAPs, CUD, y otros
La actividad se desarrollará en la Plazoleta Independencia con actividades de promoción y prevención de salud integral para la familia.Salud28/09/2025
Este lunes se llevará a cabo una feria de salud de 9 a 12, en la Plazoleta Independencia, ubicada en calle Independencia y esquina San Felipe y Santiago.
La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar.
Durante la feria, los vecinos podrán acceder a múltiples servicios y actividades gratuitas, entre ellas:
Controles médicos
Presión arterial y signos vitales
Realización de PAP
Vacunación
Consejería y Educación
Nutrición
Diabetes
Salud Mental y Adicciones
Salud Sexual y Reproductiva
Materno Infancia
Cómo Obtener el CUD (Certificado único de discapacidad)
Prevención
Hipertensión y Diabetes
Accidentes
Hábitos Saludables
Alimentación Sana
Actividad Física
Acción solidaria
Donación de Sangre
Alertan por enfermedades que vuelven y otras que amenazan con llegar al país
Infectóloga advirtió que patologías que parecían erradicadas, como el sarampión y la leishmaniasis, vuelven a representar un problema de salud pública en la provincia y la región.
Automedicación: para 2050 habrá más muertes por resistencia a los antibióticos que por cáncer
La infectóloga Adriana Falco alertó sobre el avance de la resistencia a los antibióticos, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las principales amenazas sanitarias del futuro.
La OMS aclaró que no hay evidencia científica de la relación entre paracetamol y autismoSalud23/09/2025
Señaló que no existen evidencias científicas de lo denunciado por Trump, aunque indicó que cualquier medicamento debe utilizarse con precaución durante la gestación.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Día Mundial del Cáncer de Tiroides: Chequeos gratuitos en hospitales salteños
La campaña del Hospital Arturo Oñativia permite consultas gratuitas hasta el viernes en distintos hospitales de la ciudad.
Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató con Atlanta y selló su pase al Reducido
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
Qué es la Trata exprés: advierten por la captación de menores en boliches y colegios salteños
La titular de Volviendo a Casa alertó sobre captaciones de fin de semana a menores para explotación y pidió a la ciudadanía denunciar. Explicó pasos básicos para reportar grupos de mensajería con contenidos ilegales.
Desesperada búsqueda de Aylín, desaparecida en Salta hace una semana
Buscan a Aylin, joven de 1,50 metros de estatura que desapareció hace una semana en la ciudad de Salta. La familia pide colaboración urgente para dar con su paradero.
Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre: Qué pasará en SaltaArgentina27/09/2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.