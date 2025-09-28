Zona sureste: Este lunes se realizará Feria de Salud con donación de sangre, PAPs, CUD, y otros

Este lunes se llevará a cabo una feria de salud de 9 a 12, en la Plazoleta Independencia, ubicada en calle Independencia y esquina San Felipe y Santiago.

La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar.

Durante la feria, los vecinos podrán acceder a múltiples servicios y actividades gratuitas, entre ellas:

Controles médicos

Presión arterial y signos vitales

Realización de PAP

Vacunación

Consejería y Educación

Nutrición

Diabetes

Salud Mental y Adicciones

Salud Sexual y Reproductiva

Materno Infancia

Cómo Obtener el CUD (Certificado único de discapacidad)

Prevención

Hipertensión y Diabetes

Accidentes

Hábitos Saludables

Alimentación Sana

Actividad Física

Acción solidaria

Donación de Sangre