Cerca de 50 postulantes rindieron el examen para guardavidas

La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
El sábado por la mañana se realizó la prueba acuática en el natatorio Perón y por la tarde la de pedestrismo y de RCP en el Xamena. Además, los guardavidas que ya trabajan revalidaron su examen.Salta29/09/2025
El sábado pasado, la Municipalidad de Salta llevó a cabo el examen de guardavidas para la temporada de verano 2025/26.
En esta oportunidad, cerca de 50 postulantes rindieron con el deseo de formar parte del equipo municipal para la nueva temporada.
Por la mañana, se realizó la prueba acuática en el natatorio Juan D. Perón, mientras que por la tarde la de pedestrismo y de RCP en el Carlos Xamena.
Cabe destacar que el municipio necesita contar con 40 guardavidas para las actividades de verano.
"Evaluamos las diferentes maniobras que un guardavida debe saber, ya que esto es muy importante. Queremos contar con personal más que capacitado para la temporada que se avecina garantizando la seguridad de los bañistas que concurran a las piletas municipales", dijo la coordinadora de la Escuela de Natación, Olimpia Aguiar.
Las intervenciones de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta aumentaron de forma exponencial de 3.000 en 2022 a 11.000 en lo que va de 2025, según un estudio privado.
El gobernador Gustavo Sáenz y el titular del CFI firmarán hoy el convenio para crear el Fondo de Garantías Salta (FOGASAL).
La Asociación Trabajadores del Estado realiza este lunes asambleas, aunque en Salta los vuelos operan con normalidad según confirmaron fuentes gremiales.
Fuentes consultadas por Aries confirmaron que un incendio de gran magnitud afectó los montes de Hipólito Yrigoyen, donde brigadas y bomberos trabajan para contener el avance del fuego.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que varias provincias registran este lunes riesgo extremo de incendios forestales, especialmente en el norte y la Patagonia.
Descubrí dónde realizar tus compras, cuáles son las alternativas disponibles y qué tipos de locales atenderán al público durante el feriado comercial de este lunes 29 de septiembre.
El joven había sido visto por última vez el viernes por la noche, cuando salió de su casa en el Bosque Peralta Ramos en bicicleta.
La acefalía en la campaña de La Libertad Avanza por la ausencia de José Luis Espert le da un inesperado impulso a Diego Santilli. Además, la mención de Diego Spagnuolo agudiza la crisis interna del espacio.
Casi dos meses después del incendio en Ampliación 20 de Junio, 17 familias continúan sin solución habitacional. Tres siguen en un centro vecinal y el resto se reparte entre casas de vecinos.
El Gobierno sorprendió en el cierre de la FIT con beneficios turísticos: 12 cuotas sin interés en viajes, hasta 20% de descuento en gastronomía y alojamiento.