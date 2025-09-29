Caen los bonos y el riesgo país sigue encima de los 1000 puntos tras la última restricción al dólar

Caen los bonos y el riesgo país se mantiene por encima de los 1000 puntos tras la última restricción al dólar impuesta por el Banco Central, que estableció que aquellos que compren dólar oficial no podrán vende esos billetes en el dólar MEP o contado con liquidación durante 90 días.

Este lunes, el dólar oficial sube $10 en relación con el cierre del viernes y se vende a $1360 en el Banco Nación, mientras que el mayorista se ubica en $1339. En tanto, el MEP opera a $1433,04 y el CCL está en $1472,64. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio mayorista y los financieros ronda el 10%.

Por su parte, pasadas las 14, los bonos mostraban números rojos que llegaron hasta 1,8%. Además, el riesgo país se ubica en 1082 puntos, cerca de 30 puntos por encima del valor de cierre del viernes.

Las acciones de las empresas argentinas que operan en Wall Street operan mixtas. Por ejemplo, Globant aumentaba 3,5%; BBVA subía 1,8% e Irsa crecía 1,8%. En contrapartida, Central Puerto perdía 1,8%; YPF caía 1% y Transportadora Gas del Sur bajaba 0,8%.

Esta es la primera reacción del mercado financiero después de que el viernes pasado, el Banco Central publicó una disposición que establece que las personas que compren dólar oficial no podrán vender esos billetes en el dólar MEP o contado con liquidación durante 90 días.

La intención oficial fue cortar con un arbitraje (“rulo”, en la jerga financiera) que hacían personas que compraban dólares en los bancos y los vendían en el mercado financiero para hacer una ganancia gracias a la diferencia entre la cotización oficial y la del MEP y contado con liquidación.

El Gobierno detectó que había personas que compraban dólares más baratos en el oficial y vendían más caro en el financiero. La transacción se repetía una y otra vez. Por eso, el BCRA decidió salir a cortar esa posibilidad con el regreso de la restricción cruzada.

El objetivo buscado es disminuir la demanda de dólares en el mercado oficial y preservar las reservas del BCRA. En la misma línea, el Gobierno da cuenta de su intención de hacerse de los dólares que están liquidando los exportadores y retenerlos.

TN