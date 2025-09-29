Día del Empleado de Comercio: El Mercado San Miguel funciona hoy con normalidad

Gelsi sobre el triple crimen: “Tenemos que volver al inicio: paternidad y maternidad responsable”
La sexóloga advirtió que la violencia contra menores y mujeres es una alerta para que adultos y familias prioricen la vida y la educación de los hijos.
Sociedad29/09/2025
Hoy se celebra el Día del Empleado de Comercio, en todo el país y varios comercios cerraron sus puertas para poder brindar un día de descanso a sus empleados; sin embargo, en el Mercado San Miguel, decidió abrir con normalidad tanto en el predio central de Av. San Martín 782 como en el anexo de pje. Miramar 433.
Así, ambos predios, funcionan este lunes 29 de septiembre, en el horario habitual, por la mañana de 8 a 14 y por la tarde de 17 a 21:30. La decisión fue tomada en conjunto con los puesteros quienes sostienen que “estamos vivimos una situación muy complicada, el momento económico nos afecta como a todos, agravado en nuestro caso por los daños económicos que tuvimos con el incendio”.
Vale subrayar que los predios del mercadito “Patio de las Empanadas” de Islas Malvinas esquina Avenida San Martín, el mercadito “Evita” de Leguizamón e Ibazeta, como el mercadito General Belgrano, de 12 de Octubre y Vicente López; también trabajan hoy en sus horarios habituales.
