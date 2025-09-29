Elecciones en el Colegio de Obstétricas de Salta: se vota el 17 de noviembre

Gelsi sobre el triple crimen: “Tenemos que volver al inicio: paternidad y maternidad responsable”
La sexóloga advirtió que la violencia contra menores y mujeres es una alerta para que adultos y familias prioricen la vida y la educación de los hijos.
La Junta Electoral fijó la fecha para renovar el Consejo Directivo, Revisores de Cuentas y Tribunal de Disciplina.Sociedad29/09/2025Agustina Tolaba
El Colegio de Obstétricas de la provincia de Salta anunció la convocatoria a elecciones para el próximo 17 de noviembre de 2025, en el horario de 9:00 a 18:00, en la sede ubicada en calle 10 de Octubre Nº 109 de la ciudad de Salta.
La elección definirá la renovación total de los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo, la Comisión de Revisores de Cuentas y el Tribunal de Disciplina.
Según lo informado por la Junta Electoral, los padrones provisorios y el cronograma electoral están a disposición de los matriculados desde el 25 de septiembre, los días martes y jueves de 17:00 a 20:30, en la sede del Colegio. Podrán votar todos los profesionales matriculados incluidos en el padrón definitivo que no tengan deudas con la entidad o cuenten con un plan de pago vigente, y que no se encuentren suspendidos.
Asimismo, quienes cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 12 y 22 de la Ley 8269 podrán postularse como candidatos. Las listas podrán presentarse desde los diez días posteriores a la convocatoria y hasta el 7 de noviembre, en los días y horarios habilitados.
Los “gnocchi”, así llamados en Italia, se convirtieron en uno de los platos estrella de los argentinos y hasta tienen un día propio: los 29 cada mes. ¿Por qué se eligió ese día para conmemorarlos?
La Comisión de Adicciones y Drogadependencia del Episcopado emitió una fuerte declaración por los asesinatos de Lara, Morena y Brenda. Un pedido urgente a las autoridades.
Qué significa la presunción de femicidio. Cómo se investigan el caso específico de los crímenes de mujeres en contexto narco. Diferencias entre el femicidio como símbolo social y figura legal.
Mientras Google, OpenAI y Anthropic marcan el paso con inversiones millonarias, la compañía de Cupertino enfrenta críticas por la demora en integrar funciones avanzadas de IA.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.
Descubrí dónde realizar tus compras, cuáles son las alternativas disponibles y qué tipos de locales atenderán al público durante el feriado comercial de este lunes 29 de septiembre.
El arquero "Candombero" protagonizó un tanto inédito: un zapatazo recorrió toda la cancha, picó frente al arquero rival y selló el 2-0 parcial ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
El intendente Omar Carrasco advirtió que la crisis económica golpea al turismo y que el verano en Coronel Moldes se anticipa complejo. El municipio trabaja en un plan estratégico para atraer visitantes.
La acefalía en la campaña de La Libertad Avanza por la ausencia de José Luis Espert le da un inesperado impulso a Diego Santilli. Además, la mención de Diego Spagnuolo agudiza la crisis interna del espacio.
Casi dos meses después del incendio en Ampliación 20 de Junio, 17 familias continúan sin solución habitacional. Tres siguen en un centro vecinal y el resto se reparte entre casas de vecinos.