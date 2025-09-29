Elecciones en el Colegio de Obstétricas de Salta: se vota el 17 de noviembre

El Colegio de Obstétricas de la provincia de Salta anunció la convocatoria a elecciones para el próximo 17 de noviembre de 2025, en el horario de 9:00 a 18:00, en la sede ubicada en calle 10 de Octubre Nº 109 de la ciudad de Salta.

La elección definirá la renovación total de los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo, la Comisión de Revisores de Cuentas y el Tribunal de Disciplina.

Según lo informado por la Junta Electoral, los padrones provisorios y el cronograma electoral están a disposición de los matriculados desde el 25 de septiembre, los días martes y jueves de 17:00 a 20:30, en la sede del Colegio. Podrán votar todos los profesionales matriculados incluidos en el padrón definitivo que no tengan deudas con la entidad o cuenten con un plan de pago vigente, y que no se encuentren suspendidos.

Asimismo, quienes cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 12 y 22 de la Ley 8269 podrán postularse como candidatos. Las listas podrán presentarse desde los diez días posteriores a la convocatoria y hasta el 7 de noviembre, en los días y horarios habilitados.