El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.
Apple Intelligence no alcanzó el impacto esperado y acentúa la brecha tecnológica
Mientras Google, OpenAI y Anthropic marcan el paso con inversiones millonarias, la compañía de Cupertino enfrenta críticas por la demora en integrar funciones avanzadas de IA.Sociedad26/09/2025
El retraso en la integración de inteligencia artificial avanzada en los productos de Apple ha comenzado a generar inquietud sobre el futuro de la compañía en el competitivo mercado tecnológico. Mientras gigantes como OpenAI, Anthropic y Google acaparan la atención con sus innovaciones en IA, la empresa de Cupertino enfrenta el desafío de no quedarse rezagada en una carrera que redefine el sector.
Durante años, Apple ha dominado el segmento de dispositivos de consumo, logrando que cada nueva versión del iPhone se convierta en un fenómeno global y supere a sus competidores. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial como motor de cambio ha alterado el equilibrio. Según Bloomberg, la compañía se encuentra en una posición delicada debido a una combinación de prudencia excesiva y errores estratégicos, justo cuando la competencia ha invertido 1,5 billones de dólares (USD1,5 trillion) en el desarrollo de IA.
Uno de los episodios más ilustrativos de estas dificultades fue la presentación de una actualización del iPhone que prometía funciones de IA aún no materializadas, siendo la versión mejorada de Siri el caso más notorio. La demora en el lanzamiento de este asistente virtual renovado, que estaba prevista para la pasada primavera, acentuó la percepción de que Apple no logra mantener el ritmo de innovación impuesto por sus rivales.
El documental de Bloomberg Originals titulado Why Apple Still Hasn’t Cracked AI? expone cómo la empresa llegó a este punto y cuáles son sus estrategias para recuperar terreno. De acuerdo con el medio, la primera respuesta de Apple a la ofensiva de la competencia fue el anuncio de Apple Intelligence, una iniciativa que no logró el impacto esperado y que evidenció la brecha existente frente a las soluciones de IA ya disponibles en el mercado.
En respuesta a este escenario, Apple ha iniciado una reestructuración en su equipo directivo con el objetivo de impulsar un cambio de rumbo en materia de inteligencia artificial. Entre los planes más destacados figura el lanzamiento, previsto para el próximo año, de una herramienta de búsqueda web basada en IA. Esta tecnología se integrará en Siri y, posteriormente, podría incorporarse tanto al navegador Safari como a Spotlight, el sistema de búsqueda de la pantalla principal del iPhone.
El director ejecutivo Tim Cook ha delineado una serie de iniciativas para posicionar a la compañía en el nuevo entorno tecnológico. No obstante, el documental de Bloomberg Originals advierte que la velocidad a la que evoluciona el sector de la inteligencia artificial podría hacer que estos esfuerzos resulten insuficientes o lleguen demasiado tarde.
Apple se enfrenta así a un momento decisivo: la necesidad de acelerar su transición hacia la inteligencia artificial para no perder la relevancia que ha mantenido durante décadas en el universo de los dispositivos de consumo.
Con información de Infobae
Se solicita con urgencia donantes del grupo “O” Rh positivo y negativo en esa institución. La falta de productos sanguíneos puede afectar a las transfusiones de pacientes anémicos, trasplantes, cirugías, enfermedades oncológicas, accidentes, hemorragias, entre otras.
Los narcos controlan comedores barriales, son prestamistas, empleadores y reemplazan al Estado. El triple femicidio de Florencio Varela muestra hasta dónde ha llegado su poder.
El Tribunal Oral Federal N°7 determinó la inocencia de la actriz en el caso por la novela Mamá Corazón. Emocionada, agradeció al tribunal y rompió en llanto al escuchar el veredicto.
Triple crimen: “Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”, advirtió la Iglesia
Los obispos de Quilmes expresaron su dolor por la muerte de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Repudiaron la violencia, exigieron justicia y reclamaron al Estado medidas urgentes de protección para los más vulnerables.
Un grupo de 202 ahorristas de La Pampa consiguió que las administradoras ajusten sus pagos a un índice razonable, tras detectar incrementos desproporcionados en sus cuotas.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes26/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional, recibirá a Atlanta por la fecha 33 del torneo este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
“Nadie pone el foco en los violadores”: alarma por red de explotación de menores en Salta
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".
"No son culpables": el duro reclamo a la Justicia de la madre de Jimena Salas
Cristina García, madre de Jimena Salas, sorprendió en el juicio al pedir la liberación de los hermanos Saavedra, a quienes no consideró culpables. Criticó la investigación y advirtió que, tras ocho años, la causa sigue sin respuestas.
