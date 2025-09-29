Amplio repudio a estudiantes que fueron grabados cantando canciones antisemitas en Bariloche

Un grupo de alumnos fue filmado mientras cantaba canciones antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche. En los videos, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se escucha a los estudiantes gritar “Hoy quemamos judíos”, mientras un coordinador de la empresa de viajes los arengaba.



El video se difundió rápidamente por las redes sociales y generó un sinfín de mensajes de repudio por las imágenes que mostraban a los alumnos de la Escuela Humanos de Canning vitoreando el canto antisemita en el micro.

Tras la difusión de las imágenes, la institución educativa emitió un comunicado en el que repudió el episodio y aclaró que se puso en contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

“La Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”, señalaron. Además, apuntaron contra el coordinador de la empresa organizadora, desligando a la escuela de cualquier vínculo con esas prácticas.



Las autoridades remarcaron que los cánticos “no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática” y adelantaron que adoptarán medidas disciplinarias para con los alumnos involucrados.

Por su parte, la empresa Baxtter también se pronunció a través de redes sociales, manifestando un “categórico y enérgico rechazo” a lo ocurrido.

La compañía aseguró que “estos mensajes aberrantes no reflejan nuestros valores, fundados en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”, y prometió reforzar medidas para que hechos así no se repitan.

Finalmente, el presidente Javier Milei se sumó a los repudios y publicó un breve mensaje en X: “Repudiable, fin”, en el que mencionó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Con información de Ámbito