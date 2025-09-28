Triple femicidio de Varela: madre de Morena acusó a la policía de encubrir narcos

Sabrina, madre de Morena, una de las víctimas del atroz triple crimen de Florencio Varela que conmocionó al país, denunció haber sido agredida al finalizar la reciente marcha de protesta y expresó su profunda frustración con la Justicia y las fuerzas de seguridad, a las que acusó de negligencia y de intentar desviar la investigación.

En diálogo con Radio Rivadavia, reflejó la angustia y el agotamiento de la familia, Sabrina manifestó que, a pesar del amplio apoyo social, "a mí todavía nadie me llamó" desde la Justicia para informarles sobre el avance del caso.

La madre de Morena relató un incidente ocurrido tras la manifestación, donde fue agredida físicamente, sufriendo golpes que la obligaron a realizarse estudios médicos. La reacción de la Policía Federal ante el suceso generó su indignación: "Qué casualidad que a nosotros nos agredan. Y yo ya me cansé de estas cosas, ¿no?... La policía no me toca más nadie, ¿me entendés? Porque en vez de protegernos nosotros, [dejaron] pasar a los atacar cuando ellos lo están [acompañando], flaco, es tu deber, ¿entendés? No permitir, no, pero siempre hacen eso la policía. Acá en la rotonda nos dejan pasar cualquier... persona del pueblo, para que para que nosotros vayamos a choque con el pueblo. O sea, las fuerzas son un asco."

El detonante de la agresión, según su relato, fue el comentario despectivo de un individuo sobre una de las jóvenes. "Vos no podés venir a decir que eso le pasó por p*"**, aseveró, repudiando la falta de respeto hacia las víctimas.

Un punto central de la denuncia de Sabrina fue el rechazo categórico a la hipótesis de que las víctimas o sus familias estuvieran vinculadas a actividades ilícitas. La mujer exigió que las autoridades dejen de "suponer" y se concentren en los verdaderos focos delictivos: "Yo no tengo problema en investigarme. Pero me parece que se están llenando de temas, ¿no?... Quieren noticias, investiguen, pero no supongas, o sea, agarrate pruebas concretas... Quieren investigar la familia, investiguen, pero las tres familias, por favor."

En un dramático llamado, la madre señaló directamente a las autoridades por la falta de acción en áreas sensibles: "¿Por qué no van a investigar a esto? ¿Por qué no matan narcos? ¿Ay, por qué hay narco peruano acá? ¡Ay, qué está todo tapado! ¿Por qué no me dan esas [explicaciones]? Me están no siguen tapando... Vayan a ese foco".

Además, la familia planeó realizar una "sentada familiar" en la rotonda de La Tablada en la tarde de este domingo para demostrar públicamente la honorabilidad de las víctimas y su entorno.

En el marco del avance judicial, se conoció la detención de una sexta persona, Ariel Jiménez, de 29 años, señalado como el hombre que la banda contrató para cavar el pozo. No obstante, la madre de Morena se mostró escéptica sobre la figura del presunto autor intelectual del hecho, conocido como "Pequeño J". "No creo [que sea el autor intelectual]. Pregúntenle a mi hermano, a mi cuñada, a Damián... En serio, gente, le ven la cara a este muchacho, no es capaz ni de negociarme un cajón de naranja," ironizó Sabrina, expresando que le parecía una farsa.

El crimen, marcado por la tortura y el corte de dedos a las jóvenes, sigue siendo interpretado por la investigación como un "mensaje" del narcotráfico hacia otros vendedores en la Provincia de Buenos Aires. Sabrina concluyó su testimonio afirmando que, a pesar de las amenazas, no piensa callar: "Todo el mundo me dice, 'No tenes miedo.' ¿Qué miedo voy a tener?"

Finalmente, reveló que las tres familias cuentan con el apoyo legal de los letrados Fernando Burlando y su socio, quienes asumieron la defensa de las familias de manera gratuita.

Con información de Noticias Argentinas