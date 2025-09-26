Donald Trump: “Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza”

Tras el discurso de Netanyahu en la ONU, el presidente de Estados Unidos sorprendió con declaraciones sobre el conflicto que tiene en vilo a Medio Oriente.

El Mundo26/09/2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que creía que se había alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, tras recientes conversaciones con Israel y Estados árabes.

“Creo que tenemos un acuerdo”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra”, aseguró.

Con información de TN

