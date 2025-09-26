Del Plá: “La Libertad Avanza está parida por la casta y no es alternativa al peronismo”

Tras pedido de mayor gobernabilidad de EEUU, el Gobierno convoca al Consejo de MayoPolítica26/09/2025
La cita será en Casa Rosada y estará encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Participarán representantes de todos los sectores.
El candidato por el Frente de Izquierda en Salta cuestionó a Alfredo Olmedo y afirmó que tanto La Libertad Avanza como el peronismo son parte del viejo régimen político.Política26/09/2025Agustina Tolaba
En El Acople, el candidato a senador nacional por el Frente de Izquierda, Claudio del Plá, criticó con dureza a La Libertad Avanza en Salta y apuntó contra la figura de Alfredo Olmedo. “Olmedo fue socio de todos los gobiernos y beneficiario de las medidas más cuestionadas del Estado. La Libertad Avanza está parida por la casta, es una facción más de los que gobernaron Salta”, afirmó.
Para el dirigente de izquierda, no hay novedad en la propuesta libertaria: “Olmedo estuvo con Romero, con Urtubey, con todos los gobiernos. En el Congreso, sus representantes votaron contra los jubilados y contra la universidad. Son agentes de una política que no puede ofrecer nada al pueblo de Salta”.
Del Plá también rechazó la idea de una polarización entre peronismo y libertarios: “Es falsa. No son alternativas. El peronismo, igual que otros partidos, fue indispensable para que Milei llegue hasta aquí, con votos directos de sus bloques. Además, ambos coinciden en apoyar la reforma laboral y previsional”.
En contraste, sostuvo que la izquierda fue la única oposición real desde el inicio: “Combatimos a este gobierno desde la hora cero. Estuvimos en la Plaza de Mayo el 20 de diciembre desafiando la represión, y tuvimos protagonismo en las luchas emblemáticas como la del Garrahan. El pueblo argentino se da cuenta de que este es un gobierno enemigo del pueblo, con cómplices en todo el arco político tradicional”.
Finalmente, remarcó: “El único bloque de legisladores nacionales que no le prestó los votos a Milei fue la izquierda. No colaboramos en sostener a este Gobierno. Por eso creo que la izquierda va a crecer”.
Con la inflación superando el 50% y ajustes frecuentes en naftas y gasoil, un proyecto de ley liderado por el neuquino Pablo Todero exige a las petroleras notificar cualquier variación de precios con 72 horas de antelación.
El proyecto de resolución fue motorizado por el socialismo santafesino. En los fundamentos, señalaron que “esta inusitada medida pone en jaque el déficit cero que el gobierno pretende sostener".
El gobernador de Santa Fe utilizó las redes sociales para reivindicar al sector agropecuario y exigir que el Estado destine los recursos en infraestructura, energía y apoyo a la producción.
El mandatario argentino mantuvo una reunión con su par israelí este jueves. Por la noche asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de B'nai B'rith. Luego partirá nuevamente hacia la Argentina.
Los legisladores apuntaron a una “corporación que está jugando con el servicio de Salud Pública de la provincia”. Instaron al Ejecutivo salteño a que vaya hasta las últimas consecuencias.
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional, recibirá a Atlanta por la fecha 33 del torneo este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta señaló que el proceso se encuentra en suspenso pese a los cronogramas establecidos. "Se empieza a desvirtuar la institución" sostuvo.
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".
Cristina García, madre de Jimena Salas, sorprendió en el juicio al pedir la liberación de los hermanos Saavedra, a quienes no consideró culpables. Criticó la investigación y advirtió que, tras ocho años, la causa sigue sin respuestas.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.