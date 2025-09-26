Del Plá: “La Libertad Avanza está parida por la casta y no es alternativa al peronismo”

En El Acople, el candidato a senador nacional por el Frente de Izquierda, Claudio del Plá, criticó con dureza a La Libertad Avanza en Salta y apuntó contra la figura de Alfredo Olmedo. “Olmedo fue socio de todos los gobiernos y beneficiario de las medidas más cuestionadas del Estado. La Libertad Avanza está parida por la casta, es una facción más de los que gobernaron Salta”, afirmó.

Para el dirigente de izquierda, no hay novedad en la propuesta libertaria: “Olmedo estuvo con Romero, con Urtubey, con todos los gobiernos. En el Congreso, sus representantes votaron contra los jubilados y contra la universidad. Son agentes de una política que no puede ofrecer nada al pueblo de Salta”.

Del Plá también rechazó la idea de una polarización entre peronismo y libertarios: “Es falsa. No son alternativas. El peronismo, igual que otros partidos, fue indispensable para que Milei llegue hasta aquí, con votos directos de sus bloques. Además, ambos coinciden en apoyar la reforma laboral y previsional”.

En contraste, sostuvo que la izquierda fue la única oposición real desde el inicio: “Combatimos a este gobierno desde la hora cero. Estuvimos en la Plaza de Mayo el 20 de diciembre desafiando la represión, y tuvimos protagonismo en las luchas emblemáticas como la del Garrahan. El pueblo argentino se da cuenta de que este es un gobierno enemigo del pueblo, con cómplices en todo el arco político tradicional”.

Finalmente, remarcó: “El único bloque de legisladores nacionales que no le prestó los votos a Milei fue la izquierda. No colaboramos en sostener a este Gobierno. Por eso creo que la izquierda va a crecer”.