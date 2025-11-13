Senadores aprobaron un proyecto declaración que insta al gobierno nacional a tomar esta medida. “Necesitamos que el gobierno entienda que hay mucha gente que la está pasando mal”, aseguraron.
Sáenz pidió activar los "motores de la producción" para que el esfuerzo macroeconómico llegue a la gente
El Gobernador integró el panel Federalismo productivo en la 31° Conferencia Industrial Argentina. Expuso su visión sobre la urgencia de cambiar la matriz del desarrollo económico nacional.Política13/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz participó en la 31° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que este año se desarrolló bajo el lema “El futuro se produce hoy”.
Ante un auditorio compuesto por los principales referentes del ámbito empresarial, político y académico del país, Sáenz integró el panel “Federalismo productivo: gobernar desde la producción” junto a su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Allí expuso su visión sobre la urgencia de cambiar la matriz del desarrollo económico nacional.
Gustavo Sáenz fue enfático al señalar la gran oportunidad que representan las provincias del NOA y el NEA para el crecimiento del país, pero lamentó la "deuda histórica" que existe.
Al respecto dijo que “los gobernadores del NOA y el NEA planteamos que somos la gran oportunidad del país para poder crecer. Por eso estamos convencidos de que con el federalismo no solo crece cada provincia, sino también el país.”
Sáenz sostuvo que la mayor limitación para el progreso es la mirada centralista que ha regido desde el nacimiento de la Nación. No obstante, destacó que el Norte “ha empezado a despertar” y a mostrar su potencial, que es demandado globalmente.
“Distintos gobernadores hemos tenido la posibilidad de ir por el mundo mostrando qué es lo que tenemos: minerales críticos, energía, alimentos, economía del conocimiento, entre otras cosas.”
El mandatario provincial ratificó el compromiso de su gestión con la estabilidad macroeconómica: “Hemos acompañado en todo momento y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que estamos por el buen camino para que haya equilibrio fiscal, para que haya déficit cero”.
Sin embargo, enfatizó la necesidad urgente de reactivar los motores de la producción para que el esfuerzo macroeconómico se traduzca en progreso microeconómico: “Necesitamos que se reactive la economía, que los motores de la producción, el consumo, la inversión y la exportación empiecen a acompañar esta macroeconomía para que la micro empiece también a moverse.”
El Gobernador se refirió además a la propuesta de reforma laboral, destacando que el cambio es necesario para adaptarse a los tiempos actuales: “No hay que tener miedo a los cambios. Lo que sí es importante es que se sienten todos los actores que van a participar en estas modificaciones.”
Se refirió en este contexto a la precarización laboral y a la "industria del juicio": “Tenemos que terminar con la precarización, que los trabajadores puedan tener aportes, obra social. Y darles a las pymes posibilidades de crecimiento”.
El mandatario enfatizó que la ley actual desincentiva la contratación: “Hoy día contratar a alguien le significa un dolor de cabeza al empresario. Los tiempos han cambiado, no podemos seguir pensando como hace 20 o 30 años atrás, no nos fue bien, el sistema previsional se va cayendo porque casualmente la gente trabaja en negro y no es lo que queremos”.
Por otra parte, Sáenz marcó la necesidad de accionar en conjunto para crear oportunidades laborales a los jóvenes. Insistió en que esta desventaja se debe a la falta de infraestructura —como la culminación del Corredor Bioceánico y la mejora del Belgrano Cargas— y a que la logística encarece la producción local: “Es más caro llevar un producto del Norte a Rosario que a Holanda”.
Además, expresó su preocupación por la apertura de las importaciones sin control: “Me parece que hay que controlarlas más. Estamos destruyendo muchísimas industrias que generan trabajo en cada una de nuestras provincias”.
Sáenz concluyó que el Gobierno Nacional tiene la oportunidad histórica de lograr un crecimiento simétrico y que la única forma de hacerlo es trabajando en conjunto, dejando de lado las diferencias: “Federalismo es oportunidades, es progreso, igualdad para crecer”, afirmó.
El Senado salteño aprobó en definitiva el proyecto de ley que establece a Los Andes como la capital provincial de la actividad. “Debemos trabajar para que la comunidad abrace la minería”, destacaron.
Fentanilo contaminado: Lugones no concurrió y se lo volverá a citar bajo apercibimientoPolítica13/11/2025
Tampoco asistió ningún funcionario del Ministerio de Salud. Sin embargo, desde el Ejecutivo enviaron respuestas por escrito. Se desató una fuerte discusión entre el oficialismo y la oposición.
Reforma laboral: el Gobierno acelera y expertos legales dan su mirada sobre los puntos críticosPolítica13/11/2025
Abogados con experiencia en el área laboral analizaron los principales ejes de la iniciativa oficial que se conocen hasta el momento. La revisión alcanza tanto al derecho individual del trabajo como al régimen sindical y colectivo.
Milei reabre el debate por la Ley de Glaciares para sumar a los gobernadores minerosPolítica13/11/2025
l Gobierno definió de manera informal el temario desdoblado de las sesiones extraordinarias y anticipó que, en febrero, se debatirán reformas de peso, entre ellas la modificación de la Ley de Glaciares.
Salta será la tercera provincia en aplicar el proceso simplificado de exportación
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció por X un avance clave para la provincia tras reunirse en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el director de ARCA, Juan Pazo.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Los gremios reclaman que se cumpla con los aumentos salariales previstos por la ley y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), suspendido por el Ejecutivo.
Las tres marcas denunciaron en la misma fecha a un ciudadano peruano por importar al país calzado con logotipos falsos de las marcas. Indecopi dio la razón a las empresas.
Este miércoles 12 de noviembre, las diferentes alternativas de inversión en pesos actualizaron sus Tasas Nominales Anuales (TNA). A continuación, el detalle de cuánto están pagando las billeteras virtuales y los plazos fijos en Argentina.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.