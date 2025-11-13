El departamento Los Andes será la capital provincial de la minería

En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia dio sanción definitiva a la declaración del departamento Los Andes como capital provincial de la minería.

Al respecto, el representante del departamento, el senador Leopoldo Salva, aseguró que se trata del reconocimiento de una realidad económica, social y geográfica.

“No solo habitan pueblos con una cultura enorme y de mucho trabajo, sino que en sus suelos yace el potencial minero, una actividad que, lejos de ser meramente extractiva, se erige como materia de progreso a la región”, señaló, y añadió que la declaración significa institucionalizar un destino y visibilizar un motor económico.

Según el legislador, la actividad minera representa una fuente inagotable de oportunidades ya que fomenta la cadena de servicios, brinda puestos de trabajo y fomenta la puesta a punto de infraestructura, entre otras bondades.

“Es el principal motor exportado de la provincia”, resaltó Salva.

Para el senador, el reconocimiento tiene una profunda dimensión social y humana ya que resulta imperioso que los habitantes de Los Andes “se identifiquen con la actividad”.

“Debemos trabajar para que comunidad abrace la minería y vea en ella el camino al progreso de todos. Construyamos entre todos la licencia social que nos permitirá avanzar como una provincia próspera y de trabajo”, finalizó.