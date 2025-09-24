Este sábado se presenta la tercera parte de "¿Somos nosotros?", una comedia de pensamientos

Se paraliza el rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’ tras el accidente de Tom HollandCultura & Espectáculos23/09/2025
El actor sufrió un grave golpe y la producción se detendrá durante al menos una semana.
Se trata de la tercera parte de una comedia no guionada en la que se abordará temas como la felicidad, las relaciones personas y la familia. “Va a ser algo muy divertido, también muy para pensar”, expresaron desde el elenco. Se presentará a las 19 horas en el Centro Cultural América.Cultura & Espectáculos24/09/2025
Este sábado 27 de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural América (Mitre 23) se presenta la tercera parte de "¿Somos nosotros?", una comedia de pensamientos con improvisaciones, estructuradas en cuatro cuadros.
“Va a ser algo muy divertido, muy para pensar también. ¿Qué ves cuando nos qué ves cuando te ves? ¿Realmente proyectás lo que somos? No estamos guionados, no es algo monótono, sino que tenemos la libertad de trabajar y, si bien en los ensayos fuimos puliendo cómo iba quedando, siempre sale algo nuevo”, expresó la Psicóloga Social y Holística, Carolina Rossi Pérez, en diálogo con Aries.
Además de Rossi Pérez, el elenco contará con la participación de la Sexóloga y Obstetra, Dra. Mónica Gelsi, el “símil Kafka” y futuro filósofo Claudio Durán, y Víctor Languasco.
Rossi detalló que el evento contará con Performances en tango y que se abordarán los temas de la felicidad, la relaciones entre pares y con la familia a través de los dispositivos.
“Es volver a preguntar ¿somos nosotros?, es la imagen y el sonido, ¿somos lo que decimos ser o no?, ¿O somos lo que nos impone la sociedad?”, cuestionó y agregó “nos atraviesa a todos, es un tema que en el cual te vas a reír, te vas a emocionar, vas a pensar. Hacemos humor hasta de nuestras propias sombras”.
El cantante santafesino se mostró entusiasmado por esta etapa y recibió el apoyo incondicional de sus seguidores en redes sociales.
La directora del Museo de la Vid y el Vino, Adriana Rodríguez, detalló que está destinado a estudiantes de las Prepromo 2025, y que busca acercar los museos a los jóvenes. El concurso cierra el 26 de octubre.
Los músicos argentinos conquistaron al jurado con “Papota” y sus éxitos, obteniendo el mayor número de postulaciones jamás alcanzado por un proyecto local en 26 años que lleva la premiación.
El evento se llevará adelante este miércoles 17 de septiembre en el anfiteatro de la Usina Cultural, a partir de las 18 horas, con entrada libre y gratuita. El público podrá disfrutar de batallas, cypher musical, instrumentales en vivo y artistas invitados.
La película de Kleber Mendonça Filho con Wagner Moura como un profesor universitario en los años de la dictadura militar, buscará de repetir el éxito de “Aún estoy aquí”.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.
Este 23 de septiembre las estaciones de servicio en Salta aplicaron un nuevo aumento. Las naftas subieron hasta $145 por litro.