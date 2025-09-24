Este sábado se presenta la tercera parte de "¿Somos nosotros?", una comedia de pensamientos

Este sábado 27 de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural América (Mitre 23) se presenta la tercera parte de "¿Somos nosotros?", una comedia de pensamientos con improvisaciones, estructuradas en cuatro cuadros.

“Va a ser algo muy divertido, muy para pensar también. ¿Qué ves cuando nos qué ves cuando te ves? ¿Realmente proyectás lo que somos? No estamos guionados, no es algo monótono, sino que tenemos la libertad de trabajar y, si bien en los ensayos fuimos puliendo cómo iba quedando, siempre sale algo nuevo”, expresó la Psicóloga Social y Holística, Carolina Rossi Pérez, en diálogo con Aries.

Además de Rossi Pérez, el elenco contará con la participación de la Sexóloga y Obstetra, Dra. Mónica Gelsi, el “símil Kafka” y futuro filósofo Claudio Durán, y Víctor Languasco.

Rossi detalló que el evento contará con Performances en tango y que se abordarán los temas de la felicidad, la relaciones entre pares y con la familia a través de los dispositivos.

“Es volver a preguntar ¿somos nosotros?, es la imagen y el sonido, ¿somos lo que decimos ser o no?, ¿O somos lo que nos impone la sociedad?”, cuestionó y agregó “nos atraviesa a todos, es un tema que en el cual te vas a reír, te vas a emocionar, vas a pensar. Hacemos humor hasta de nuestras propias sombras”.