Salta será sede de la final regional de Freestyle rumbo a la nacional Anticops

Este miércoles 17 de septiembre, en el anfiteatro de la Usina Cultural (España y Juramento), se realizará la final del Torneo de Freestyle Regional rumbo a la Nacional Anticops. El evento dará inicio a las 16 horas con las inscripciones mientras que la competencia arrancará a las 18 horas con entrada libre y gratuita para el público.

La jornada marcará la última fecha del mini torneo Protocolo Freestyle, con cupo a la Nacional de Anticops en Córdoba. El espectáculo incluirá instrumentales en vivo por la banda “Babelgum Beats” y junto a Wasiando el Spot Vol.1, con intervención de artistas como Gabriel, Monkila, Shulian y Matuza, entre otros.

Los competidores que llegan a esta instancia son:

Octavio (8 pts)

Emi SPP y Notsag (7 pts)

K2 (6 pts)

Bachi y Andrea Pirlo (5 pts)

Low y Tex (4 pts)



El ganador de la fecha recibirá un premio en efectivo y el viaje todo pago a la Nacional de Anticops. El evento contará con el siguiente jurado: Lilith, Matuza y Gabriel.

El ganador tendrá su pase directo a la la primera edición de la “COPA NACIONAL ANTICOPS”, que se desarrollará este 20 de septiembre en la ciudad de Villa Carlo Paz.

El encuentro se convertirá en la ocasión perfecta para que los vecinos y familias disfruten de toda la cultura urbana.