Salta será sede de la final regional de Freestyle rumbo a la nacional Anticops
El evento se llevará adelante este miércoles 17 de septiembre en el anfiteatro de la Usina Cultural, a partir de las 18 horas, con entrada libre y gratuita. El público podrá disfrutar de batallas, cypher musical, instrumentales en vivo y artistas invitados.Cultura & Espectáculos17/09/2025
Este miércoles 17 de septiembre, en el anfiteatro de la Usina Cultural (España y Juramento), se realizará la final del Torneo de Freestyle Regional rumbo a la Nacional Anticops. El evento dará inicio a las 16 horas con las inscripciones mientras que la competencia arrancará a las 18 horas con entrada libre y gratuita para el público.
La jornada marcará la última fecha del mini torneo Protocolo Freestyle, con cupo a la Nacional de Anticops en Córdoba. El espectáculo incluirá instrumentales en vivo por la banda “Babelgum Beats” y junto a Wasiando el Spot Vol.1, con intervención de artistas como Gabriel, Monkila, Shulian y Matuza, entre otros.
Los competidores que llegan a esta instancia son:
- Octavio (8 pts)
- Emi SPP y Notsag (7 pts)
- K2 (6 pts)
- Bachi y Andrea Pirlo (5 pts)
- Low y Tex (4 pts)
El ganador de la fecha recibirá un premio en efectivo y el viaje todo pago a la Nacional de Anticops. El evento contará con el siguiente jurado: Lilith, Matuza y Gabriel.
El ganador tendrá su pase directo a la la primera edición de la “COPA NACIONAL ANTICOPS”, que se desarrollará este 20 de septiembre en la ciudad de Villa Carlo Paz.
El encuentro se convertirá en la ocasión perfecta para que los vecinos y familias disfruten de toda la cultura urbana.
El récord histórico que rompió "The Studio" en los Premios Emmy 2025Cultura & Espectáculos15/09/2025
La serie de Apple TV ganó un total de 13 premios en la última edición de los Premios Emmys y rompió un récord histórico en la historia de la televisión.
Histórico en los Emmy: Owen Cooper, con solo 15 años, ganó su primer premio por "Adolescencia"Cultura & Espectáculos15/09/2025
El protagonista de la miniserie de Netflix filmada en plano secuencia hizo historia en los Emmy tras convertirse en el actor más joven en llevarse un premio.
Cabales le dio una impronta folclórica al Himno del Milagro y ya lo cantan los peregrinos
El grupo salteño relató cómo nació la idea de transformar el himno en una versión festiva, con guitarras, charango, bombo y campanas. La obra ya se entona en las caminatas de fe hacia la Catedral.
Seclantás representa a Argentina en el programa “El mejor pueblo del mundo” de ONUCultura & Espectáculos10/09/2025
La localidad salteña avanzó junto a otros ochos destinos a la competencia internacional. “Ponemos mucho en valor la artesanía textil y todo el trabajo rural, articulado también con el turismo”, señalaron.
Duki tendrá su propio documental en Netflix: cómo se llamará y cuándo estrenaráCultura & Espectáculos06/09/2025
La plataforma revelará el detrás de escena de sus shows más emblemáticos y el camino que lo llevó a convertirse en una leyenda.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
“Lo peor ya pasó”: Cuando Milei se pareció demasiado a De la Rúa y Macri
Con la frase ‘lo peor ya pasó’, el Presidente repitió el libreto de sus antecesores. El discurso leído y sin apoyo de sus funcionarios dejó más dudas que certezas y derivó en cacerolazos.
Desarticularon una red que captaba menores de un colegio para explotación sexualPoliciales16/09/2025
Cinco personas, incluido un remisero, fueron imputadas por trata de personas; las víctimas eran adolescentes de 16 años y los servicios sexuales estaban tarifados hasta en 200 mil pesos.
Inició las tareas para la construcción de una alcantarilla que mejorará el drenaje de la abundante caída de agua de lluvia en temporada estival. Habrá corte de tránsito por 20 días, aproximadamente.
Desde la fuerza ponderaron el operativo de seguridad montado con motivo de la celebración religiosa. Unos 5600 efectivos fueron asignados a la cobertura, que incluyó tanto al área centro como a las diferentes barriadas.