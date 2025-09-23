El cantante santafesino se mostró entusiasmado por esta etapa y recibió el apoyo incondicional de sus seguidores en redes sociales.
Se paraliza el rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’ tras el accidente de Tom Holland
El actor sufrió un grave golpe y la producción se detendrá durante al menos una semana.Cultura & Espectáculos23/09/2025
El rodaje de Spider-Man: Brand New Day sufrió una pausa temporal en Londres luego de que Tom Holland padeciera una conmoción cerebral durante una de las jornadas de filmación, según una fuente cercana a la producción consultada por Variety. La filmación, que se había iniciado a principios de agosto bajo la dirección de Destin Daniel Cretton para Sony Pictures y Marvel Studios, reanudará actividades el 29 de septiembre y no modificará la fecha de estreno, prevista para el 31 de julio de 2026.
El incidente ocurrió en los emblemáticos estudios Pinewood de Londres durante una de las secuencias de acción que caracterizan a las entregas del superhéroe arácnido. Aunque Holland requirió suspender actividades y someterse a observación médica, la misma fuente enfatizó que la medida fue adoptada “por precaución” y que no hay más personas heridas como resultado de la maniobra. El equipo de producción permanece a la espera de la recuperación completa del protagonista antes de retomar el calendario habitual, y fuentes internas aseguran que los plazos pactados con los estudios y distribuidores no corren riesgo de alterarse.
El rodaje de Spider-Man: Brand New Day había comenzado oficialmente en agosto, según publicó Sony con motivo de la publicación de un video institucional grabado durante la primera jornada en Glasgow. En ese material, Tom Holland, nuevamente bajo el traje de Spider-Man, ejecutaba una arriesgada maniobra encima de un tanque que recorría las calles de la ciudad escocesa. El ambiente generado por la presencia de seguidores en las inmediaciones fue motivo de comentario para el propio protagonista, quien aseguró ante las cámaras: “Es curioso, ponerse el traje esta vez se siente diferente, de alguna forma. Es también la primera vez que tenemos fans desde el primer día en el set, así que es emocionante compartirlo con ellos. Tenemos caras familiares presentes. Voy a dar lo mejor, ojalá salga bien, no hay presión”.
El regreso del hombre araña
Junto a Holland, regresan a la franquicia rostros habituales como Zendaya y Jacob Batalon, quienes han acompañado al actor desde anteriores entregas del universo cinematográfico de Spider-Man. El proyecto incorpora además a nuevos miembros al reparto, entre ellos Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman. Entre las novedades más comentadas está la confirmación de Mark Ruffalo en el papel de Bruce Banner, también conocido como Hulk, ampliando así los vínculos entre el universo arácnido y otras líneas narrativas desarrolladas por Marvel. A ello se suman las participaciones de Jon Bernthal como Frank Castle, alias The Punisher, y de Michael Mando retomando el rol de Mac Gargan (Scorpion) visto en Spider-Man: Homecoming de 2017.
El guion de Brand New Day recae nuevamente en las manos de Chris McKenna y Erik Sommers, responsables de las principales adaptaciones cinematográficas del héroe en los últimos años. A la producción se suman figuras claves como Amy Pascal y Kevin Feige, según lo reiterado por la fuente de Variety, garantizando la continuidad creativa y de estilo que caracteriza a estas colaboraciones entre Sony y Marvel.
La atención del público y la industria queda ahora puesta en la reanudación de la filmación, mientras las imágenes de Tom Holland enfundado en el icónico traje de Spider-Man, transmitidas por Sony, mantienen la expectativa en aumento de cara al regreso del superhéroe a las salas en 2026. La franquicia apuesta así a consolidar la conexión entre actores, producción y aficionados a través de un capítulo que, pese al contratiempo, no alterará el calendario planeado para Spider-Man: Brand New Day, según confirman las fuentes próximas a la producción.
