Funcionarios presentarán detalles del Presupuesto General 2026 en el Concejo capitalino

En el marco de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, se llevará a cabo este lunes 10 de noviembre, a 11 horas, una reunión ampliada en el Recinto del Concejo Deliberante. El encuentro fue dispuesto por los ediles durante la pasada reunión con el objetivo de avanzar en el análisis de los Proyectos de Ordenanza correspondientes al Presupuesto General 2026 y a la Tributaria Anual 2026.

Para la ocasión fueron invitados a participar en representación del Departamento Ejecutivo Municipal: la secretaria de Gobierno, Agustina Agolio; el secretario de Obras Públicas, Gastón Viola; y el secretario de Hacienda, Facundo Furió.

En la oportunidad, los funcionarios brindarán información detallada sobre el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2026, incluyendo la composición de las distintas partidas, previsiones presupuestarias y cuantificación de los recursos, especificando su origen.

Cabe señalar que el espacio de trabajo es presidido por el edil Arnaldo Ramos, quien está acompañado por sus pares: Alicia Vargas, Juan Pablo Linares (todos de VPS), Agustina Álvarez Eichele (JxC) y José Luis Arias (YP).