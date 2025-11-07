Funcionarios presentarán detalles del Presupuesto General 2026 en el Concejo capitalino

El diputado electo y designado ministro de Interior, Diego Santilli, renunció este viernes a su cargo en el Congreso para poder asumir en los próximos días la estratégica cartera, encargada de la relación con los gobernadores.
En el marco de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, se llevará a cabo este lunes 10 de noviembre, a 11 horas, una reunión ampliada en el Recinto del Concejo Deliberante. El encuentro fue dispuesto por los ediles durante la pasada reunión con el objetivo de avanzar en el análisis de los Proyectos de Ordenanza correspondientes al Presupuesto General 2026 y a la Tributaria Anual 2026.
Para la ocasión fueron invitados a participar en representación del Departamento Ejecutivo Municipal: la secretaria de Gobierno, Agustina Agolio; el secretario de Obras Públicas, Gastón Viola; y el secretario de Hacienda, Facundo Furió.
En la oportunidad, los funcionarios brindarán información detallada sobre el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2026, incluyendo la composición de las distintas partidas, previsiones presupuestarias y cuantificación de los recursos, especificando su origen.
Cabe señalar que el espacio de trabajo es presidido por el edil Arnaldo Ramos, quien está acompañado por sus pares: Alicia Vargas, Juan Pablo Linares (todos de VPS), Agustina Álvarez Eichele (JxC) y José Luis Arias (YP).
La Asamblea Plenaria del Episcopado culminó con un llamado a “escuchar el grito de los pobres”Política07/11/2025
Daniel Fernández, vicepresidente del Episcopado, ofreció una homilía de fuerte contenido. Convocó a los obispos y a la dirigencia a ser “una luz de esperanza entre tantos desafíos que vivimos”.
Octavio Argüello: “La CGT rechazará la flexibilización laboral y estará en la calle si es necesario”
El dirigente de Camioneros, flamante integrante del triunvirato de la CGT, cuestionó la “mal llamada modernización” laboral y afirmó que la central obrera recurrirá a todas las vías —legislativas, judiciales y movilización— para defender derechos adquiridos.
El gobernador busca relanzar su gestión y reorganizar el Ejecutivo provincial. La medida incluye a ministros, secretarios y titulares de empresas estatales.
Milei llegó a NY para reunirse con empresarios globales y visitar la tumba del RebePolítica07/11/2025
El Presidente disertará ante el Council of the Americas y mantendrá encuentros con compañías como Morgan Stanley, Pepsico y Pfizer. Luego viajará a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz.
La ministra de Seguridad asumirá el liderazgo del oficialismo en la Cámara alta desde el 10 de diciembre. Tendrá la tarea de articular acuerdos para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
"Marita Verón está viva en Paraguay": la angustiosa pista que recibió Susana TrimarcoSociedad06/11/2025
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.