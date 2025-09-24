El gobierno de Yamandú Orsi se presentará como amicus curiae en el juicio que definirá si el país vecino debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal.
Milei celebró el anuncio de un swap de US$ 20.000 millones
Javier Milei agradeció al presidente Donald Trump y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por el respaldo financiero y político a la Argentina, tras el anuncio de un swap de US$ 20.000 millones y la posibilidad de un crédito stand by.Política24/09/2025Ivana Chañi
El presidente Javier Milei publicó esta mañana un mensaje en X en el que agradeció al mandatario estadounidense Donald Trump y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por el apoyo brindado a la Argentina. El gesto se produjo luego de que Washington anunciara negociaciones para un swap por US$ 20.000 millones y la posibilidad de otorgar un crédito stand by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.
“Gracias Presidente @POTUS y Sr. Secretario @SecScottBessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!”, escribió Milei.
Gracias Presidente @POTUS y Sr. Secretario @SecScottBessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos… https://t.co/sXJk3SRg3B— Javier Milei (@JMilei) September 24, 2025
El mensaje presidencial se conoció después de que Bessent afirmara que “el Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central” y que el organismo está preparado para comprar bonos argentinos en dólares “según lo exijan las condiciones del mercado”.
Bessent también sostuvo que la Administración Trump mantenía un “firme apoyo a los aliados estratégicos” y subrayó que Argentina había dado pasos importantes hacia la estabilización, con avances en materia fiscal y en la liberalización de precios.
Yesterday, @POTUS and I spoke extensively with President @JMilei and his senior team in New York. As President Trump has stated, we stand ready to do what is needed to support Argentina and the Argentine people.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 24, 2025
Under President Milei, Argentina has taken important strides… https://t.co/TlzvkbNxII
Con este pronunciamiento, el gobierno argentino obtuvo un nuevo respaldo internacional en momentos en que buscaba consolidar reservas y enfrentar los compromisos de deuda en el corto plazo.
La oposición advierte al Gobierno que el swap del Tesoro de EEUU deberá ser aprobado por el CongresoPolítica24/09/2025
Dos proyectos presentados apuntan a incrementar el control parlamentario sobre la capacidad del Estado nacional para adquirir empréstitos.
Milei celebra apoyo de EE.UU., pero sigue ‘atado’ a China
Especialista en Relaciones Internacionales señaló que Argentina busca oxígeno financiero con respaldo de Washington y del Banco Mundial, pero sigue atada al swap de monedas con China.
El festejo de Caputo por el apoyo de Estados Unidos: “Empieza una nueva era”
Luis Caputo agradeció al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y afirmó que comienza una nueva etapa para la Argentina, tras los anuncios de respaldo financiero.
Denuncian que La Cámpora busca “saquear” $600 millones del PJ Salta
El exapoderado del Partido Justicialista de Salta advirtió que la intervención nacional tiene como objetivo manejar los fondos partidarios. Reclamó una resolución urgente de la Justicia Electoral.
Julio Quintana: “El préstamo de EE.UU. es la confesión del naufragio del Gobierno”
El candidato a diputado nacional por Política Obrera, Julio Quintana, cuestionó el auxilio financiero que negocia la Nación con Estados Unidos.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.