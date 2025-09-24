Milei celebró el anuncio de un swap de US$ 20.000 millones

Javier Milei agradeció al presidente Donald Trump y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por el respaldo financiero y político a la Argentina, tras el anuncio de un swap de US$ 20.000 millones y la posibilidad de un crédito stand by.

Política24/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

milei-y-trump-rodeado-de-otros-PKIFR6DIERH6VBBOJWQFTIVCMU

El presidente Javier Milei publicó esta mañana un mensaje en X en el que agradeció al mandatario estadounidense Donald Trump y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por el apoyo brindado a la Argentina. El gesto se produjo luego de que Washington anunciara negociaciones para un swap por US$ 20.000 millones y la posibilidad de otorgar un crédito stand by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

“Gracias Presidente @POTUS y Sr. Secretario @SecScottBessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!”, escribió Milei.

El mensaje presidencial se conoció después de que Bessent afirmara que “el Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central” y que el organismo está preparado para comprar bonos argentinos en dólares “según lo exijan las condiciones del mercado”.

Bessent también sostuvo que la Administración Trump mantenía un “firme apoyo a los aliados estratégicos” y subrayó que Argentina había dado pasos importantes hacia la estabilización, con avances en materia fiscal y en la liberalización de precios.

Con este pronunciamiento, el gobierno argentino obtuvo un nuevo respaldo internacional en momentos en que buscaba consolidar reservas y enfrentar los compromisos de deuda en el corto plazo.

Te puede interesar
Lo más visto
OIP

Sportivo Pocitos tienta a Mauro Zárate para el Regional Amateur

Deportes23/09/2025

Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail