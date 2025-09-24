Milei celebró el anuncio de un swap de US$ 20.000 millones

El presidente Javier Milei publicó esta mañana un mensaje en X en el que agradeció al mandatario estadounidense Donald Trump y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por el apoyo brindado a la Argentina. El gesto se produjo luego de que Washington anunciara negociaciones para un swap por US$ 20.000 millones y la posibilidad de otorgar un crédito stand by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

“Gracias Presidente @POTUS y Sr. Secretario @SecScottBessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!”, escribió Milei.

— Javier Milei (@JMilei) September 24, 2025

El mensaje presidencial se conoció después de que Bessent afirmara que “el Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central” y que el organismo está preparado para comprar bonos argentinos en dólares “según lo exijan las condiciones del mercado”.

Bessent también sostuvo que la Administración Trump mantenía un “firme apoyo a los aliados estratégicos” y subrayó que Argentina había dado pasos importantes hacia la estabilización, con avances en materia fiscal y en la liberalización de precios.

Yesterday, @POTUS and I spoke extensively with President @JMilei and his senior team in New York. As President Trump has stated, we stand ready to do what is needed to support Argentina and the Argentine people.



— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 24, 2025

Con este pronunciamiento, el gobierno argentino obtuvo un nuevo respaldo internacional en momentos en que buscaba consolidar reservas y enfrentar los compromisos de deuda en el corto plazo.