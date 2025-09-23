Se colocarán lajas en el primer descanso, se acondicionarán las caminerías y ya se efectuó la limpieza general del canal pluvial que se encuentra dentro del predio. Las tareas demandarán alrededor de 30 días.
Expo Futuro: “La educación necesita de políticas de Estado más allá de los gobiernos”
Este martes comenzó la Expo Futuro 2025 para los estudiantes de los últimos años del Secundario. Desde Educación destacaron la aplicación de distintas modalidades para asistir a todas las localidades.Salta23/09/2025
Este martes, en el Centro de Convenciones de Salta, se abrió oficialmente la 15° edición de la Expo futuro, un evento que busca facilitar el acceso de los jóvenes a la oferta educativa universitaria, no universitaria y de formación profesional.
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la Secretaria de planeamiento educativo, Analía Guardo, señaló que la muestra presencial, que se extenderá desde el 23 hasta el 26 de septiembre, está diseñada para recibir a aproximadamente 25.400 alumnos de los últimos años de 204 instituciones educativas, incluyendo secundarias, técnicas, privadas y de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA).
“Hemos pensado en un formato que pueda adaptarse a aquellos departamentos del interior profundo que no pueden llegar hasta la Capital, para ellos van a ser jornadas institucionales del 29 de septiembre al 3 de octubre, donde van a poder acceder a través de una plataforma a las más de 1200 carreras, y aquellas instituciones que no tienen una conectividad fluida, van a tener una revista impresa con toda la oferta”, detalló.
Consultada sobre las búsquedas e intereses más frecuentes, Guardo destacó las carreras vinculadas a la tecnología, a la comunicación y a los contenidos multimediales. “El dinamismo de la sociedad, de la ciencia y el avance de la tecnología hace que pensemos en carreras más cortas, pero en una educación permanente”, señaló.
Por otro lado, Guardo destacó que la Expo Futuro como política de estado sostenida en el tiempo. “La educación necesita de políticas de Estado, de acuerdos y consensos que vayan más allá de los gobiernos porque exige de cambios profundos. Cuando decidimos mejorar la educación, estamos apostando a un largo plazo”, expresó.
Además informó que la cartera puso en funcionamiento un programa piloto para combatir la deserción escolar. “Es una problemática que nos preocupa a todos, estamos estudiando cuál es la mejor estrategia para que nuestros jóvenes no solamente ingresen, sino que permanezcan y egresen de la escuela secundaria, que es importante porque es el paso previo para después continuar con los estudios superiores”, cerró.
Salud Incorpora 44 nuevos profesionales para fortalecer la atención en hospitales de la provinciaSalta23/09/2025
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.
Establecerán un marco normativo para la gestión y disposición de vehículos secuestradosSalta23/09/2025
Diputados aprobaron el proyecto que prevé establecer un marco normativo para que los Municipios puedan gestionar y disponer de los vehículos secuestrados que se encuentren en depósitos.
Diputados solicitan la optimización del sistema de geolocalización del 911 en el interior salteñoSalta23/09/2025
Mediante un proyecto de declaración, los legisladores solicitaron al gobierno la optimización del sistema de geolocalización de llamadas y recepción de imágenes del 911 en el interior de la provincia.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto que establece la obligatoriedad de instalar puestos de hidratación gratuitos en eventos – en lugares cerrados o al aire libre – de más de 500 personas.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Semana Contra el Dolor por Cáncer: instan a formar profesionales en cuidados paliativosSalud22/09/2025
En el marco de la Semana Nacional Contra el Dolor por Cáncer, el Consejo de Cuidados Paliativos advirtió que en Argentina menos del 14% accede al tratamiento. “El cuidado paliativo estaba asociado a la muerte y no es así”, señalaron.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.