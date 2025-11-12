Los principales síntomas son el estrés y la desmotivación provocados por un entorno de trabajo en donde la presión es cada vez mayor y no hay desconexión fuera de las horas de trabajo.
En la capital de la Fiesta del Sanguche se venden 500 milanesas por día
Familias tucumanas y turistas disfrutan de la competencia por el mejor sánguche, mientras los negocios generan ingresos significativos gracias al evento. "Cada milanesa es diferente" dijo un comerciante.Sociedad12/11/2025Agustina Tolaba
San Miguel de Tucumán se prepara para una de sus celebraciones más queridas y esperadas: la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa, que este fin de semana reunirá a miles de personas, artistas y más de 35 sandwicherías compitiendo por el título del mejor sánguche del país.
Sergio “El Turco” Santillán, propietario de la sandwichería más famosa de Tucumán, habló sobre el evento y sobre el detrás de escena de un clásico que ya es parte del ADN tucumano.
“Es una fiesta muy importante donde vienen muchos turistas a conocer y ver cómo se hace. Hay artistas, concursos, y se elige cuál es el mejor sánguche. También hay competencias, como quién come más rápido, el más picante o quién arma el sánguche más veloz”, contó Santillán, entusiasmado con la movida gastronómica.
El empresario destacó que muchas familias tucumanas viven del sánguche de milanesa, incluso desde sus propias casas. “Hay familias que hacen y venden con delivery, por pedido. Cada sánguche tiene su secreto y su forma de armarse. Cada uno es distinto”, afirmó.
Santillán explicó que el sello de su local está en la cantidad y calidad de la carne: “Nosotros lo caracterizamos por la cantidad de milanesa que le ponemos. Usamos nalga o bola de lomo. Nuestro tradicional lleva 350 gramos de carne, y con el pan y las verduras llega a 500 o 550 gramos. El más grande, el ‘milanesón’, puede llegar a los 900 gramos”.
Detrás del éxito, hay una preparación artesanal y cuidada: “Dejamos macerar la carne dos días en una adobo que hacemos nosotros, con ajo, perejil, pimienta, sal y huevo. Todo fresco, nada congelado. Después empanamos y sale directo a la plancha”, detalló.
El “Turco” reveló que su local vende unos 500 sánguches por día entre los tres turnos de trabajo, con producción continua de milanesas frescas.
“La movida es grande. Y hay otras sangucherías muy buenas también, como Los Eléctricos, que venden hasta 700 u 800 por día. Acá todos vivimos de esto, y eso es lo lindo: el sánguche de milanesa ya es parte de nuestra cultura”, concluyó.
“Me duele mucho esto”: la declaración de Marcela Acuña en el juicio por el femicidio de CeciliaSociedad12/11/2025
La acusada, madre del principal sospechoso, detalló cómo se enteró de la boda de su hijo con la víctima y relató los días previos al asesinato dentro de la casa familiar.
Los peritajes preliminares descartaron una falla humana en el accidente del tren Sarmiento. El juez Ercolini ordenó revisar las grabaciones y la actividad de los señaleros.
Jury contra Makintach: el productor de “Justicia Divina” dijo que grabó con “autorización tácita” de la juezaSociedad12/11/2025
José María Arnal Ponti contó que realizaron tomas durante el juicio y que invirtió $7 millones en dos días de rodaje. “La idea era hacer un tráiler para buscar financiamiento”, señaló.
Horror en Buenos Aires: mataron a golpes a una turista brasileña en la Av. CorrientesSociedad12/11/2025
La mujer, de 69 años, cayó al suelo tras ser atacada por un desconocido y murió a causa de un golpe en la cabeza. El agresor tenía un extenso prontuario y múltiples fugas de hospitales psiquiátricos.
Con un look elegante y moderno, la icónica diseñadora volvió a ser tema de conversación mundial. Reveló que su juventud se debe a la pasión por su trabajo y a una vida activa.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Ante un inesperado contrapunto entre el primer mandatario Javier Milei y el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, en un listado de los países que más efectivo utilizan figura la economía argentina en el puesto 24° de 123 naciones.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.