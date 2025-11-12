En la capital de la Fiesta del Sanguche se venden 500 milanesas por día

San Miguel de Tucumán se prepara para una de sus celebraciones más queridas y esperadas: la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa, que este fin de semana reunirá a miles de personas, artistas y más de 35 sandwicherías compitiendo por el título del mejor sánguche del país.

Sergio “El Turco” Santillán, propietario de la sandwichería más famosa de Tucumán, habló sobre el evento y sobre el detrás de escena de un clásico que ya es parte del ADN tucumano.

“Es una fiesta muy importante donde vienen muchos turistas a conocer y ver cómo se hace. Hay artistas, concursos, y se elige cuál es el mejor sánguche. También hay competencias, como quién come más rápido, el más picante o quién arma el sánguche más veloz”, contó Santillán, entusiasmado con la movida gastronómica.

El empresario destacó que muchas familias tucumanas viven del sánguche de milanesa, incluso desde sus propias casas. “Hay familias que hacen y venden con delivery, por pedido. Cada sánguche tiene su secreto y su forma de armarse. Cada uno es distinto”, afirmó.

Santillán explicó que el sello de su local está en la cantidad y calidad de la carne: “Nosotros lo caracterizamos por la cantidad de milanesa que le ponemos. Usamos nalga o bola de lomo. Nuestro tradicional lleva 350 gramos de carne, y con el pan y las verduras llega a 500 o 550 gramos. El más grande, el ‘milanesón’, puede llegar a los 900 gramos”.

Detrás del éxito, hay una preparación artesanal y cuidada: “Dejamos macerar la carne dos días en una adobo que hacemos nosotros, con ajo, perejil, pimienta, sal y huevo. Todo fresco, nada congelado. Después empanamos y sale directo a la plancha”, detalló.

El “Turco” reveló que su local vende unos 500 sánguches por día entre los tres turnos de trabajo, con producción continua de milanesas frescas.

“La movida es grande. Y hay otras sangucherías muy buenas también, como Los Eléctricos, que venden hasta 700 u 800 por día. Acá todos vivimos de esto, y eso es lo lindo: el sánguche de milanesa ya es parte de nuestra cultura”, concluyó.