El FMI celebra el respaldo de EE.UU. a la Argentina

Kristalina Georgieva destacó la importancia del apoyo norteamericano para promover políticas de estabilización y crecimiento económico en el país.

Economía22/09/2025

720

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el respaldo que el gobierno de Estados Unidos manifestó este lunes a la Argentina.

“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario

Scott Bessent a Argentina”, señaló la directora Gerente del organismo, Kirstalina Georgieva.

GKZAGJB2F5DNTCLGBPA7UYDUFMEl Tesoro de EE.UU. respaldó a Milei y lo celebró en redes: “Debemos trabajar juntos”

La jefa del FMI afirmó que “esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.

En horas de la mañana, Bessent expresó la voluntad del gobierno de Estados Unidos de ayudar financieramente al país.

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp Image 2025-09-21 at 11.08.55

Una deuda más, una ilusión menos

Mario Peña (h)
Opinión21/09/2025

Mientras el gobierno dilapida reservas para sostener el dólar y negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos, los beneficios se concentrarán en unos pocos y el costo lo pagaremos todos los argentinos.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail