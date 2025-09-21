Tras semanas de volatilidad, las tasas de los plazos fijos se moderaron y hoy rondan el 40% TNA. Pese al recorte, siguen por encima de la inflación de agosto (1,9%) y de las proyecciones para 2025.
Por el salto del dólar, el precio de los autos aumentó en septiembre y algunos modelos superaron el 7%
En lo que va del año, los valores de los vehículos acumulan un alza cercana al 20%, por debajo de la variación del dólar y de la inflación general.Argentina21/09/2025
El mercado automotor marcó en septiembre nuevos ajustes de precios, que en varios casos superaron la inflación del mes. Los incrementos respondieron a las listas actualizadas de las terminales y al impacto del dólar mayorista en los vehículos importados.
Los autos volvieron a aumentar en septiembre y algunos modelos subieron más del 7%
El modelo que más se encareció fue el Chevrolet Onix, con un salto del 7,5%, luego de haber mantenido su valor sin cambios en agosto. En Toyota, los aumentos se concentraron en el Yaris y el Corolla, con subas cercanas al 6%, mientras que en Renault el Kwid, el Kwid E-Tech y el Logan también registraron incrementos del 5,6%.
En lo que va del año, los precios de los autos acumulan un alza cercana al 20%, por debajo de la variación del dólar y de la inflación general.
Desde el sector destacan que la estrategia es mantener valores competitivos para sostener el nivel de ventas, aunque advierten que factores como la tasa de interés y el contexto político podrían condicionar las decisiones de compra en los próximos meses.
Venta de ropa en crisis: cayó un 12% y ni las liquidaciones de invierno lo revirtieronArgentina21/09/2025
La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria detalló que ni las promociones por la liquidación de la temporada de invierno pudieron revertir el flojo desempeño.
El "costo argentino" explica por qué el precio de la nafta no baja al ritmo del petróleoArgentina21/09/2025
Luis Navas, asesor legal de la Asociación de Estaciones de Servicio de la República Argentina (AESERA), explicó que intervienen múltiples factores internos.
El ingreso de dólares al país por medio de los envíos agroindustriales al exterior es seguido de cerca por el Gobierno, especialmente en el actual contexto de tensión cambiaria.
Expensas por las nubes: subieron más que la inflación y la morosidad llegó al 16%Argentina21/09/2025
Christian Tettamanti, Vicepresidente de la ACAPPH, señaló la quita paulatina de subsidios a la energía y los incrementos salariales explican la fuerte suba.
El comercio electrónico y los supermercados de cadena fueron los únicos que mostraron subas, mientras que los formatos tradicionales sufrieron reducciones.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Que dijo Shell Argentina del "aberrante video misógino" de su franquicia en CrespoArgentina20/09/2025
Raízen, licenciataria de Shell, repudió públicamente el video deleznable de la estación de Crespo que simulaba el secuestro de una mujer.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.
El Presidente defendió su plan económico en medio de la crisis y habló sobre la bilateral con Donald Trump.
“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóDeportes20/09/2025
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.