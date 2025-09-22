Provincia lanzó pasantías para jóvenes profesionales en Rentas

La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en el Régimen de Capacitación para Jóvenes y contempla asignaciones estímulo según el nivel de formación.

Salta22/09/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la Coordinación Administrativa de la Gobernación oficializaron la creación de un programa de pasantías destinado a jóvenes abogados y contadores, que se desempeñarán en distintas áreas de la Dirección General de Rentas de la Provincia.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta Nº 679, se enmarca en el Régimen de Capacitación para Jóvenes establecido por el Decreto Nº 1430/2005 y su modificatorio Nº 329/2025. El objetivo es ofrecer a egresados y noveles profesionales la posibilidad de aplicar sus conocimientos en el ámbito público, mediante prácticas supervisadas que no generan relación laboral de dependencia.

Según lo dispuesto, los pasantes recibirán una asignación estímulo bajo la modalidad de beca, cuyo monto dependerá del grado de formación y especialización alcanzado. Desde el Gobierno destacaron que el programa forma parte de las políticas de modernización y optimización de recursos humanos, y busca favorecer la inserción laboral futura de los profesionales salteños.

