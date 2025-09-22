En esta ocasión, 1100 emprendedores de toda la provincia exhibieron sus productos y proyectos, posicionándose en una de las vitrinas más importantes del norte argentino.
Provincia lanzó pasantías para jóvenes profesionales en Rentas
La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en el Régimen de Capacitación para Jóvenes y contempla asignaciones estímulo según el nivel de formación.Salta22/09/2025Agustina Tolaba
El Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la Coordinación Administrativa de la Gobernación oficializaron la creación de un programa de pasantías destinado a jóvenes abogados y contadores, que se desempeñarán en distintas áreas de la Dirección General de Rentas de la Provincia.
La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta Nº 679, se enmarca en el Régimen de Capacitación para Jóvenes establecido por el Decreto Nº 1430/2005 y su modificatorio Nº 329/2025. El objetivo es ofrecer a egresados y noveles profesionales la posibilidad de aplicar sus conocimientos en el ámbito público, mediante prácticas supervisadas que no generan relación laboral de dependencia.
Según lo dispuesto, los pasantes recibirán una asignación estímulo bajo la modalidad de beca, cuyo monto dependerá del grado de formación y especialización alcanzado. Desde el Gobierno destacaron que el programa forma parte de las políticas de modernización y optimización de recursos humanos, y busca favorecer la inserción laboral futura de los profesionales salteños.
“Se ensañan con los más vulnerables”: críticas en Salta al freno de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Familias salteñas que integran TGD Padres TEA advirtieron que la decisión del Gobierno nacional profundiza la crisis de cobertura y atención en discapacidad.
En todos los casos, la atención comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles.
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad.
La nueva tarifa tendrá su aplicación a partir de este 22 de septiembre, para los servicios del interior (No Saeta). La medida se resolvió tras cumplirse con la Audiencia Pública.
Emprendedor alertó por el consumo "planchado" en Potencia: “No hay plata en la calle”
El cocinero y emprendedor aseguró que la edición 2025 de la feria Potencia muestra un fuerte retroceso en las ventas. “Se convirtió en un paseo de fin de semana, pero no se traduce en consumo”, afirmó.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Día de la Primavera en la Ciudad de Salta: pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
Este 21 de septiembre, Día de la Primavera, el SMN anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 31 grados en la Capital salteña.
Con sorpresas: La lista de convocados de Boca para el partido ante Central CórdobaDeportes21/09/2025
Miguel Ángel Russo concentra 24 futbolistas para el encuentro ante el Ferroviario. El partido se jugará el domingo a las 21.30 horas.
Financial Times, lapidario con el plan de Milei: "La crisis en Argentina se agudiza"Argentina21/09/2025
El BCRA vendió más de u$s1.000 millones en tres días para defender el peso, mientras la crisis política agita los mercados. Cristina Kirchner, advirtió sobre la posibilidad de un default.
Vialidad Nacional, en la mira: fiscal se opone al cierre del amparo por el nuevo puente sobre el río VaquerosJudiciales21/09/2025
El fiscal federal Ricardo Toranzos rechazó el pedido de Vialidad Nacional para cerrar el amparo por la paralización de la obra del puente sobre el río Vaqueros.