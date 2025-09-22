Kicillof desmintió el “impuestazo” a billeteras virtuales

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desmintió una fake news sobre un presunto "impuestazo" vinculado a las billeteras virtuales que difundió el gobierno de Javier Milei, al que acusó de tratar de "generar confusión" antes de las elecciones, y aclaró que desde la Provincia "no creamos ni subimos ningún impuesto".

"Lo he escuchado de varios funcionarios y candidatos del gobierno de Milei. Es otra repugnante mentira con la que tratan de generar confusión, y de rascar y manotear un voto en una elección que se les viene complicada como la de septiembre", sostuvo este lunes en conferencia de prensa.

"No creamos ningún impuesto a las billeteras digitales. No se subió ningún impuesto. Si vos pagás con una billetera electrónica, no hay ningún impuesto nuevo de la Provincia. Si te lo dicen para conseguir tu voto, te están mintiendo. Y si alguien te lo dice porque quiere cobrarte, te están estafando", afirmó.

Kicillof explicó que "la única novedad" es que, a partir del mes de noviembre, la provincia de Buenos Aires "adhiere a un régimen que propone la Comisión Arbitral y que ya tienen 19 provincias, que es para cobrar el adelanto de Ingresos Brutos a los (contribuyentes) que ya pagan Ingresos Brutos".

"Nadie tiene que pagarle nada a la Provincia por usar su billetera virtual", insistió. "Son una manga de mentirosos. Lo escuché al ministro (Luis) Caputo decir: 'Kicillof subió un impuesto'. Mentiroso, caradura. Si no tienen votos, vayan a buscarlos honestamente a ver si los consiguen, pero no mientan más", reclamó.

Con información de C5N