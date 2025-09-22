Dura crítica de Malena Galmarini a Milei: "La gente vive peor"

La senadora nacional electa Malena Galmarini (Fuerza Patria) criticó duramente al presidente Javier Milei en una entrevista en Radio Splendid. “Al Gobierno se le cayó la transparencia. Lo que prometieron como apertura y eficiencia hoy es opacidad y decisiones a espaldas de la gente. No se informa, no se rinde cuentas y se gobierna con improvisación”, sostuvo.

La dirigente de Fuerza Patria advirtió que las políticas de Milei “están acelerando la destrucción de pymes, empleo registrado y salarios”, y que los efectos se sienten en la vida cotidiana de los argentinos: “La gente vive peor, mientras el Presidente sigue pisando el acelerador en lugar de escuchar lo que dijeron las urnas”.

Malena Galmarini advirtió que el rumbo económico “acelera la destrucción de pymes, empleo registrado y salarios”, y denunció además la paralización de obras públicas esenciales, la deuda de 12.000 millones de dólares con la Provincia de Buenos Aires y los recortes que afectan a universidades, hospitales y personas con discapacidad.

“La gente ya dijo basta en las urnas. Necesitamos diputados y senadores con valor, no con precio. Sobre la paralización de la obra publica muy crítica y resaltó :“Miles de familias esperan agua, cloacas y servicios básicos. Obras ya licitadas y adjudicadas quedaron frenadas sin explicación”.