Hallaron muerto a un empresario en Mendoza y detuvieron a un hombre

Un empresario sanjuanino fue encontrado sin vida dentro de una camioneta en la ciudad mendocina de Las Heras, en el vehículo había un impacto de arma de fuego en la ventana trasera del lado izquierdo y por el caso fue detenido un sospechoso.

Según informó Los Andes, a la 1.15 del pasado sábado, la Policía de Mendoza fue alertada acerca de la existencia de una camioneta caída a un zanjón en la calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, en la citada ciudad.

De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar donde constataron que el conductor del vehículo se encontraba en el interior del mismo y observó que había un impacto de arma de fuego.

Momentos después, el conductor fue identificado como Sergio Mariano Nacenta, un empresario sanjuanino de 59 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, tras lo cual el personal de la División Homicidios realizó un allanamiento autorizado vía telefónica relacionado al posible autor.

El citado medio de Mendoza indicó que, tras una exhaustiva investigación, los uniformados fueron con la autorización judicial a una vivienda ubicada en el interior del B° Santo Thomas de Aquino, zona de El Algarrobal, departamento de Las Heras donde se logró la detención de M. E. A. J. (32), quien cuenta con un frondoso prontuario.

En el historial del sujeto se encuentran entre otros delitos: amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples, coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.

Además, la Policía secuestró dos teléfonos celulares de interés para la causa, un tubo cañón calibre 22 mm. tipo carabina, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases, una mira telescópica, elementos básicos y esenciales de un arma de fuego.

