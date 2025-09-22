Algoservicio S.A. derribó 47,5 hectáreas de bosque nativo de máxima conservación y fue denunciada por el Ministerio de Ambiente.
Hallaron muerto a un empresario en Mendoza y detuvieron a un hombre
La investigación permitió vincular al sospechoso con el asesinato y recuperar armas, cargadores y teléfonos de interés para la causa.Provincias22/09/2025
Un empresario sanjuanino fue encontrado sin vida dentro de una camioneta en la ciudad mendocina de Las Heras, en el vehículo había un impacto de arma de fuego en la ventana trasera del lado izquierdo y por el caso fue detenido un sospechoso.
Según informó Los Andes, a la 1.15 del pasado sábado, la Policía de Mendoza fue alertada acerca de la existencia de una camioneta caída a un zanjón en la calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, en la citada ciudad.
De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar donde constataron que el conductor del vehículo se encontraba en el interior del mismo y observó que había un impacto de arma de fuego.
Momentos después, el conductor fue identificado como Sergio Mariano Nacenta, un empresario sanjuanino de 59 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, tras lo cual el personal de la División Homicidios realizó un allanamiento autorizado vía telefónica relacionado al posible autor.
El citado medio de Mendoza indicó que, tras una exhaustiva investigación, los uniformados fueron con la autorización judicial a una vivienda ubicada en el interior del B° Santo Thomas de Aquino, zona de El Algarrobal, departamento de Las Heras donde se logró la detención de M. E. A. J. (32), quien cuenta con un frondoso prontuario.
En el historial del sujeto se encuentran entre otros delitos: amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples, coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.
Además, la Policía secuestró dos teléfonos celulares de interés para la causa, un tubo cañón calibre 22 mm. tipo carabina, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases, una mira telescópica, elementos básicos y esenciales de un arma de fuego.
Con información de Noticias Argentinas
Empleado público usó una ambulancia para ir a un hotel alojamiento y lo apartaron de su cargoProvincias21/09/2025
El municipio al que pertenece el vehículo emitió un comunicado e informó que el hombre fue apartado de sus funciones hasta que se aclare la situación.
El fenómeno meteorológico produjo abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente y fuertes ráfagas de viento. Sorprendió el tamaño de las piedras caídas.
El accidente ocurrió sobre la Avenida del Libertador; no se registraron otros vehículos involucrados.
El lote más caro fue un inmueble en Funes, vendido en $90 millones, mientras que un celular alcanzó los $110.000.
Las autoridades provinciales destacan la cooperación ciudadana como clave para preservar a los animales que habitan en la zona portuaria.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Financial Times, lapidario con el plan de Milei: "La crisis en Argentina se agudiza"Argentina21/09/2025
El BCRA vendió más de u$s1.000 millones en tres días para defender el peso, mientras la crisis política agita los mercados. Cristina Kirchner, advirtió sobre la posibilidad de un default.
Se disputó la 22° edición de esta tradicional competencia que organiza el ACA. Se trata del primer triunfo para la marca Renault en la Gran Carrera, gracias a la impecable actuación.
Tras semanas de volatilidad, las tasas de los plazos fijos se moderaron y hoy rondan el 40% TNA. Pese al recorte, siguen por encima de la inflación de agosto (1,9%) y de las proyecciones para 2025.
Vialidad Nacional, en la mira: fiscal se opone al cierre del amparo por el nuevo puente sobre el río VaquerosJudiciales21/09/2025
El fiscal federal Ricardo Toranzos rechazó el pedido de Vialidad Nacional para cerrar el amparo por la paralización de la obra del puente sobre el río Vaqueros.